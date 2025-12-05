El American Film Institute anunció las 10 mejores películas del 2025

El American Film Institute (AFI) dio a conocer su lista con las 10 mejores películas del año 2025, entre las que sobresalen títulos como Una batalla tras otra, dirigida por Paul Thomas Anderson; Pecadores, de Ryan Coogler, y Frankenstein, de Guillermo del Toro. El anuncio fue realizado el jueves por la organización.

Completan esta prestigiosa selección otros filmes reconocidos como Avatar: fuego y ceniza de James Cameron, Bugonia de Yorgos Lanthimos, Hamnet de Chloé Zhao, Jay Kelly de Noah Baumbach, Marty Supreme de Josh Safdie, Sueño de trenes de Clint Bentley y Wicked: For Good de Jon M. Chu.

Además, el AFI presentó la lista de las 10 mejores series de televisión del año 2025. Entre las producciones destacadas se encuentran Adolescence (Netflix), Andor (Disney+), Death by Lightning (Netflix), The Diplomat (Netflix), The Lowdown (FX) y The Pitt (Max).

También fueron reconocidas las series Pluribus, Severance y The Studio de Apple TV+, así como la producción Task de Max.

Cada año, el AFI selecciona 20 proyectos audiovisuales que considera “excepcionales, cultural y artísticamente representativos de los logros más significativos del año en el arte de la imagen en movimiento”.

Los homenajeados en esta edición se reunirán y serán reconocidos el viernes 9 de enero de 2026 durante el almuerzo privado anual de los AFI Awards, que tendrá lugar en el Four Seasons de Los Ángeles, en Beverly Hills.

El jurado encargado de elegir a los premiados estuvo conformado por dos grupos especializados, uno para cine y otro para televisión, integrados por artistas destacados de la industria, académicos y críticos especializados en cine y televisión.