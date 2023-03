El Gobierno de San Juan decidió no descontarle los días de paro a los docentes autoconvocados que se plegaron a las manifestaciones en reclamo de mejoras salariales. Lo llamativo es que la decisión se tomó luego que notaran que los directivos de las escuelas enviaron información incompleta respecto a las faltas de los educadores.

Desde Gobierno comunicaron que cuándo se encontraron con las planillas de asistencias de cada una de las instituciones notaron incongruencias. Uno de los casos testigos que tomaron es el de una escuela que pasó las faltas de un solo docente de todo el plantel y luego verificaron que esa institución no estuvo abierta durante los días que duró el conflicto.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Otro de los casos que se detectó en Hacienda que llamó mucho la atención fue que algunos de los docentes autoconvocados que fueron parte de las reuniones con representantes del gobierno, en las planillas que enviaron los directivos de las escuelas en las que trabajan, no figuraba ninguna inasistencia.

Por todo esto es que el Gobierno decidiera no aplicar descuentos, ya que observaron estas incongruencias que llevaban a decisiones injustas. Por eso es que aquellos que tienen registradas ausencias se les aplicará descuento en el salario que percibirán este sábado, pero luego, por planilla complementaria, se les devolverá lo retenido.

De este modo, la crisis seguirá en pausa por el hecho de que los docentes autoconvocados asumieron la responsabilidad de volver a las aulas para comenzar a dictar clases luego de más de dos semanas sin hacerlo. Vale aclarar que los educadores advirtieron también que se mantenían en alerta ante la aplicación de descuentos de los días de paro y que si se efectivizaba, tomarían la decisión de volver a las calles a manifestarse.

Ahora queda esperar como recepcionan esta nueva alternativa y las medidas que tomarán. En comunicación con DIARIO HUARPE, Jorge Lozano, uno de los referentes de los docentes autoconvocados, afirmó que “se descuente y se devuelva en unos días, no va a generar que se retome el reclamo en las calles”. Además, advirtió que “sabemos que este mes no cobraremos menos, pero no se ha dicho nada sobre el sueldo que cobraremos en abril, si mantienen la misma postura, no habrá conflicto”.

Publicidad

Salario con aumento

Los haberes de los docentes que estarán depositados este sábado 1 de abril será con el último acuerdo alcanzado entre los docentes autoconvocados y el gobierno. Es decir, que percibirán un 41% de aumento los salarios del mes de marzo.

Como se acordó, el salario tendrá la aplicación de la cláusula gatillo del mes de febrero, que serán del 6% más el 30% de aumento acordado a partir de los haberes de marzo. A esto se le suma el 5% ya incorporado en los salarios de enero, totalizando un 41% en general.

Además, como anunció la ministra Marisa López, hace unos días se cristalizará la decisión de garantizarle a todos los docentes un salario neto de $180.000. Por esto es que aquellos que estén por debajo de ese piso cobrarán una suma no remunerativa de hasta $42.500 para aquellos educadores de grado de jornada simple.

Cabe aclarar que, quienes cobren $137.991, recibirán un total de $42.000 para llegar a los $180.000. De este modo, por ejemplo, si un docente cobra $160.000, la suma que se depositará será de $20.000. Esta suma no remunerativa será a cuenta de futuros aumentos.

Además de esto, se aplicarán los aumentos acordados del 10% en abril, 10% en julio y un 10% en septiembre. Todo esto, con un índice de revisión mensual para que los salarios estén un 5% arriba que la inflación, además de una nueva reunión paritaria en julio.