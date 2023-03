Marcelo Arancibia, candidato a gobernador por la agrupación Unidos por San Juan, se metió de lleno en el conflicto que encabezan los docentes autoconvocados y afirmó que “UDAP es un gremio oficialista”. Además, le apuntó al gobierno por los gastos en eventos y criticó el rol de la Cámara de Diputados en la crisis.

Arancibia comenzó diciendo que “UDAP ha demostrado ser un gremio oficialista y tan así es que decidieron no abrir la participación de las elecciones internas y que la actual conducción se mantenga en el poder luego de hacer una maniobra de escritorio con la que se aseguró la victoria”. También, el dirigente opositor, afirmó que “no existen dudas que si nosotros fuéramos gobierno en una situación similar, Lucero y UDAP llevarían varios años de paro y movilización, con carpa blanca incluida. Pero esto no ocurre ahora porque son claramente oficialistas”.

Justamente esta visión es la que lleva a que Marcelo Arancibia insista en que “esto se resuelve tomando una medida urgente que es suspender las paritarias, con aprobación de la Cámara de Diputados, para integrar a representantes de los docentes autoconvocados a la mesa de discusión. Como se hizo en el 2022, ya que el acuerdo logrado a mitad del año pasado no fue conseguido por los gremios docentes, sino que el Gobierno negoció directamente con los autoconvocados”.

La Cámara de Diputados es uno de los puntos al que más énfasis le pone Arancibia, puesto que considera que “la están viendo pasar sin cumplir con su rol”. El candidato a gobernador de la subagrupación Juntos Ganamos, expresó que “tan ausente está la Legislatura que los manifestantes, ya sea el año pasado como esta vez, reclaman frente al Centro Cívico luego en Casa de Gobierno pero nunca en la Cámara de Diputados. Y esto es porque los legisladores no se involucran y la ven pasar, ni siquiera pidieron una interpelación luego del conflicto del 2022, es decir la ven totalmente de afuera como si no tuvieran responsabilidades”.

Para Arancibia el gobierno está en una encrucijada en el actual conflicto y, según lo expresó, “no hay más alternativas que aumentarle los sueldos para terminar con la situación”. Pero, el dirigente opositor dijo que “por los dichos del gobernador Uñac y la ministra López parece que no existe el dinero en las arcas provinciales para hacerlo y esto nos lleva a varias décadas atrás cuándo en la provincia no se podía asegurar el pago de los sueldos de los estatales”.

En este punto consideró que el mayor problema que tiene el gobierno es “la falta de austeridad en la gestión. Mientras organizan eventos al que no les falta un detalle y para eso dispone todos los recursos, como vimos en la Fiesta Nacional del Sol y la Vuelta a San Juan, para el aumento de sueldos el dinero no está y les piden responsabilidad a los docentes aduciendo que hicieron el mayor esfuerzo. Esa es la clave de la crisis actual entre docentes que no se sienten representados por gremios oficialistas y deciden reclamar lo suyo en las calles”.

Por esto, es que Marcelo Arancibia insiste en que “las elecciones van a permitir que sea otro el gobierno que venga a solucionar esto y es a lo que aspiramos, ya que es el modo de cambiar el modelo sanjuanino de las últimas dos décadas en las que dependemos exclusivamente de los recursos que nos envía Nación”.