Cerca de las 10 de la mañana, un grupo de docentes y una mujer que se movía en auto discutieron en plena calle por uno de los múltiples cortes de calle que encararon autoconvocados este jueves. El hecho fue grabado por las trabajadoras que se encontraban protestando, en la esquina de Laprida y Las Heras.

La grabación empieza cuando la conductora, una mujer que dijo dirigirse a trabajar al Centro Cívico, estaba detenida sobre una bandera con la que las docentes habían cortado el paso. Quienes protestaban aseguraban que les había tirado el auto encima y la mujer dentro del vehículo decía que necesitaba pasar para ir a trabajar y negaba esto.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Educadamente, le estamos diciendo que no y usted nos tira el auto encima, la primera falta de respeto la tiene usted, señora”, increpa una de las docentes. Mientras otra, que estaba frente al vehículo, decía “tóqueme con el auto, no me voy a mover”, en referencia a que la trompa de la unidad estaba muy cerca de la pierna de la docente, prácticamente tocándola.

Quien filmó el video también se refirió a que cerca del lugar había policías, quienes hasta ese momento no intervinieron. Apareció otro auto en el cruce de las calles, y también le informaron que no podía circular.

Si bien no se escucha la voz de la mujer que estaba en el auto, se la puede ver en el video también con un teléfono en la mano. Las manifestantes le reclamaron que “si fuéramos piqueteros no se animaría, porque sabe que le rompen el auto”.

Apenas unos minutos después, se acercaron uniformados para intentar frenar la situación. La mujer se bajó de su vehículo y la discusión siguió un poco más, mientras se iba caminando. “Tengo que ir a trabajar, yo soy una empleada igual que usted y tengo que ir”, les dijo. Ante esto, una de las docentes le reclamó que ella también trabaja “con este cuerpo, con 30 chicos”.