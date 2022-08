Dicen que Dios le da sus peores batallas a sus mejores guerreros. Dicen que nadie normal ha logrado algo significativo en este mundo. Esta es la historia de Brandon, un nene de 8 años que un día tuvo que dejar de jugar a pelota y de ir a la escuela y se convirtió en un superhéroe. Uno de esos que no bajan los brazos y que venció a su peor enemigo.

La semana pasada, el pequeño guerrero celebró el fin de una gran batalla con un campanazo por la vida. Fue en el área de Oncología del Hospital Guillermo Rawson, donde pasó varios meses luchando contra una leucemia linfoblástica.

Gracias a la iniciativa del grupo Amigas Solidarias coronó el fin de su tratamiento de quimioterapia de una manera muy especial. Y ahora, muchos guerreros que continúan con sus batallas esperan hacer sonar esa campana como Brandon.

“A él le descubrieron que tenía leucemia el 26 de noviembre del 2021. No lo podíamos creer porque era un niño sano y de repente esto nos cayó como un balde de agua fría”, reconoció Anal Blanes, la mamá de Brandon.

“Cuando un padre se entera de que su hijo tiene cáncer, es una de las noticias más tristes que puede recibir. Pero una vez que se supera ese primer impacto, hay que tener fe y mucha fuerza para apoyarlo porque un niño se apoya en los padres y si ve a sus papás quebrados o que lloran eso se transmite al hijo. Por eso siempre digo que tienen que tener mucha fuerza y mucha fe para poder transmitirle al niño”, dijo por su parte la doctora de Brandon, Silvina Gómez.

Brandon y su mamá Ana Blanes

Fue un largo camino. Luego de los primeros estudios que confirmaron su cuadro, Brandon quedó internado. Al poco tiempo comenzó su tratamiento de quimioterapia. “Fue duro. Estuvo dos veces en terapia, tuvo Covid y le atacó los riñones. Después se recuperó y quedó en sala común. De ahí estuvo con quimio y el tratamiento duro unos seis meses hasta que le dieron el alta”, contó la mamá del chico.

La mujer recordó que los momentos más difíciles para la familia fueron cuando le diagnosticaron la enfermedad a su hijo y los momentos que estuvo en terapia intensiva.

Pero Brandon se hizo más fuerte con cada batalla. Cada vez que cayó, se levantó y siempre tuvo al lado a los suyos, su mamá, su papá y sus hermanitos. También a su doctora y todo el personal del área de Oncología del Hospital Rawson que estuvieron presentes en cada paso.

Y así, finalmente, llegó el día. Aquel último día de quimio que quedará para siempre guardado en la memoria de nuestro guerrero. “Fue un momento de felicidad, fue muy lindo. Estábamos esperando que llegara ese día y todos festejamos. Fue muy bueno. Todos nos trataron muy bien, estuvieron encima de él permanente y nunca lo dejaron”, aseguró la mamá.

Luego de esta batalla, nuestro superhéroe podrá descansar y Brandon podrá volver a ser aquel niño normal que sueña con jugar a la pelota y conocer a su ídolo, Neymar.

Si bien debe continuar con el tratamiento, lo hará de una manera menos invasiva para su cuerpo. Será con pastillas durante al menos un año más. Pero eso le permitirá retomar sus actividades normalmente como ir a la escuela y jugar con sus amigos del departamento 25 de Mayo, donde vive con sus papás y sus hermanitos.

El Ángel guardián de Brandon

La doctora Silvina Gómez trabaja hace 10 años en el servicio de oncohematología del Hospital Rawson. Ella fue quien guio a Brandon durante su lucha. También celebró que el pequeño pudo celebrar el fin de esta etapa de una manera especial.

“Nosotros decimos que un paciente está curado 5 años fuera de tratamiento. Pero con esta idea de la campana, los niños se entusiasmaron bastante, así que la están tocando cuando terminan los tratamientos de quimio endovenosa. Los pacientes están felices y por lo general vienen los familiares con carteles y es un día de bastante alegría que se festeja”, comentó.

Silvina Gómez, oncopediatra del Hospital Rawson

La doctora contó que la campana fue donada por el grupo Amigas Solidarias y la idea es que los niños puedan tocarla una vez finalizado su tratamiento. “Uno de los guerreros que tocó la campana fue Brandon Godoy. Ese día fue su último día de quimio endovenosa. Ahora sigue el tratamiento vía oral y puede volver a su vida medianamente normal”, explicó.

Silvina relató que los chicos se entusiasmaron mucho con la campana y ahora sueñan con ese gran momento. “Para ellos eso implica un montón de cosas: no internarse, no someterse más a pinchazos ni extracciones de sangre. Por eso es un festejo para ellos. Pero nosotros los seguimos controlando y no les damos el alta hasta que pasan 5 años”, indicó la especialista.

Parte del equipo de Oncología del Hospital Rawson

La médica expresó que este tipo de enfermedades y sus tratamientos son abordados junto a toda la familia. “Acá se hace hincapié en toda la familia. Es una enfermedad maligna que tiene el hijo de unos padres y hay que estar siempre, tratar de responder todas las preguntas. Son pacientes que requieren mucho tiempo, llegan con muchas dudas, muchos miedos y hay que tratar de colaborar con los padres y asistirlos. Tenemos el servicio de Salud Mental, con psicólogos, psiquiatras, y se trata de atender todo eso que ronda alrededor de los pacientes”, explicó.

Por último, la doctora comentó que cada año ingresan entre 27 y 30 pacientes nuevos a tratamientos oncológicos en el Hospital Rawson. Actualmente, hay unos 40 realizando quimioterapia.

Día del Niño para los guerreros de Oncología

El próximo 29 de agosto se realizará en el Servicio de Oncología del Hospital Rawson un festejo para los chicos internados y los pacientes que acuden a controles. Para ellos preparan una celebración con copetín, juegos, shows de artistas y payasos y muchas actividades.

Las organizadoras del evento pidieron colaboración para recolectar juguetes que serán entregados a los chicos como obsequio ese día. Quienes puedan colaborar, deben acercarse por el área de Oncología del Hospital o comunicarse con el grupo Amigas Solidarias a través de las redes sociales.