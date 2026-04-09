El 2026 no es un año electoral, pero todo indica que tendrá más política que cualquier otro. Antes incluso del inicio del período legislativo, comenzaron a registrarse movimientos que al oficialismo los alertó. Dos diputados aliados, como Luis Rueda, del bloquismo, y Franco Aranda, del Frente Renovador, confirmaron que dejarán de presidir las comisiones que venían liderando.

Puntualmente, Aranda confirmó a DIARIO HUARPE que no continuará al frente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto y explicó que “es momento de darle lugar a otro, teniendo en cuenta que estoy a favor de la alternancia”.

El caso de Rueda presenta similitudes en el discurso público, pero con un trasfondo político más complejo. Su decisión se da luego de perder la pulseada con Enzo Cornejo, del PRO, por la vicepresidencia primera de la Cámara, lo que dejó cierto recelo en la relación entre el bloquismo y el oficialismo.

En ese contexto, Rueda dejará la presidencia de la Comisión de Agricultura y Ganadería, en un movimiento que también podría facilitar un acercamiento a otros espacios, como el sector libertario, hoy representado por Fernando Patinella en la Legislatura.

Habrá que observar si estos movimientos iniciales terminan impactando en nuevos acuerdos políticos o incluso en el comportamiento legislativo de ambos diputados y sus bloques. No se descarta que, en determinados escenarios, puedan dejar de acompañar al oficialismo y reconfigurar alianzas dentro del recinto.

Más allá de estas decisiones, confirmadas a este medio por los protagonistas, el resto de las 16 comisiones también quedará atravesado por negociaciones políticas para definir sus autoridades.

Las comisiones de mayor peso —como Hacienda y Presupuesto, Minería y Energía, y Obras y Servicios Públicos— probablemente queden en manos de legisladores del orreguismo. En tanto, el resto deberá resolverse en función del equilibrio entre bloques.

En ese esquema, el peronismo mantiene una estrategia clara desde el inicio de la gestión: no presidir comisiones. La decisión responde a una lógica política concreta: evitar tener que defender iniciativas del Ejecutivo y conservar una posición crítica frente al Gobierno.

En términos prácticos, implica ubicarse en la vereda opuesta, con mayor libertad para cuestionar los proyectos oficiales.

Las comisiones

La Cámara de Diputados cuenta con 18 comisiones, cada una integrada por entre 9 y 11 legisladores, encargados de analizar proyectos, emitir despachos y generar iniciativas para su tratamiento en el recinto.

Algunas tienen mayor peso por el volumen y la relevancia de los temas que abordan, como Legislación y Asuntos Constitucionales; Obras y Servicios Públicos; Justicia y Seguridad; Educación, Ciencia, Técnica y Cultura; Hacienda y Presupuesto; y Minería y Energía.

También integran el esquema las comisiones de Salud y Discapacidad; Mujer, Género y Diversidad; Agricultura y Ganadería; Derechos Humanos y Garantías; Relaciones Interlegislativas e Internacionales; Control y Seguimiento Legislativo; Deporte y Turismo; Ambiente y Desarrollo Sostenible; Desarrollo Humano y Laboral; Economía y Defensa de Consumidores; Peticiones y Poderes; y Sistema Municipal.