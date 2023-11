Un nuevo método de estafa, Mercado Pago trucho. Se trata de una aplicación que emite los comprobantes similares a los de la billetera virtual, pero jamás se acredita el pago en la cuenta del vendedor. En San Juan, dos hombres, identificados como Pablo Valentín Monardez y Walter Valentín Atampi, utilizaron esta App para intentar estafar a un hombre que vende panchos. El plan no salió como esperaban, fueron descubiertos y condenados, pero no pisarán el penal de Chimbas.

El hecho ocurrió el pasado 17 de noviembre cuando dos jóvenes, de 18 y 20 años, fueron a comprar unos panchos a un carrito ubicado en Rawson. Allí, pidieron dos panchos y dos hamburguesas, siendo un total de $5.200. El empleado del carrito preparó el pedido y cuando lo finalizó les consultó cuál era el método de pago, a lo que los jóvenes respondieron con Mercado Pago.

Una vez que utilizó esta aplicación trucha, le mostró el comprobante falso al vendedor, diciendo que ya había abonado. El empleado le consultó al dueño del carrito, quien no se encontraba en el lugar, si le había llegado el pago para confirmarlo, a lo que el propietario le avisó que no había llegado nada.

Monardez y Atampi le volvieron a mostrar el comprobante al vendedor, pero el propietario seguía sin confirmar la acreditación del pago. Luego de esto, se hizo presente el propietario del carro de panchos al lugar. Habla con los sujetos y observa que pasa un móvil de la policía, a quienes les hizo señas para que se pararan en el lugar de los hechos.

Personal policial baja del móvil del Comando Radioeléctrico Sur y entrevista a los sujetos, quienes aprovecharon para borrar rápidamente la aplicación trucha de Mercado Pago. Pese a la rápida maniobra de los jóvenes, fueron detenidos por el relato del propietario y testigos del lugar, quienes aportaron la información necesaria.

Es por ello que, mediante juicio abreviado, se resolvió condenar a los dos sujetos imputados a cumplir la pena de seis meses de prisión condicional por estafa. Es decir, no irán a la cárcel, pero durante el tiempo estipulado, en este caso seis meses, no deberán cometer ningún delito porque eso sí representará cárcel efectiva. Ahora no podrán pedir ni panchos ni hamburguesas en un radio de 200 mts del lugar de los hechos.