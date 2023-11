Desde ya hace un tiempo, varios comercios sanjuaninos comenzaron a cobrar un recargo por el pago con billeteras virtuales como por ejemplo la más usada, Mercado Pago. Esto, tal como lo indicó el director de Defensa al Consumidor, Juan Sancassani, está totalmente prohibido y se puede denunciar. Es por ello que en comunicación con DIARIO HUARPE, explicó cómo denunciar y cuál sería el valor de las multas a aplicar. Asimismo, reconoció que los comercios cobran entre un 5% y un 10% de recargo al pagar con billeteras virtuales, por eso mismo enfatizó en denunciar así pueden llegar a estos comercios como institución.

Los comercios, suelen aplicar a partir de 5% por pagar con tarjetas o Mercado Pago.

Pese a que varios comercios realizan el cobro de un plus, esto está prohibido por ley, siendo la 25.065 la que estipula dentro de su artículo 37 que “no se puede efectuar diferencias de precio entre operaciones de contado y con tarjeta”. Hasta el año 2017, las billeteras virtuales formaban parte de un “vacío legal”, por lo cual no podían ser multadas por los entes reguladores, ya que no aparecían amparadas dentro de la ley.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Esto cambió luego de la resolución E 51/2017, la cual llegó para regular este sector. En el artículo menciona “la prohibición de efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado y con tarjeta, establecida en el inciso c) del artículo 37 de la ley 25.065, refiere a las operaciones que se realizan en un único pago. En consecuencia quienes comercialicen productos y/o servicios no podrán efectuar diferencias de precio entre operaciones al contado efectivo, o en un solo pago con tarjeta de débito, de compra, de crédito y otros medios electrónicos de pago”.

Referido a esto, Sancassani habló sobre el tema multas al explicar que desde ese cambio, las billeteras virtuales entran a juzgarse al igual que el recargo con tarjetas. Además, dijo que la mayoría de los comercios de San Juan a los que se ha multado son medianos o chicos. “Lo que no entienden los comercios nuevos es que el recargo que cobran, son costos de ellos, que los tiene que poner directamente en los pecios de los productos, porque es un servicio que le brinda el negocio al cliente para que este le compre”, aseveró. Por ejemplo que se debe aplicar en el producto el valor de las facturas de la luz, alquiler, entre otros servicios y no directamente hacia el cliente.

“Las multas son similares con respecto al precio. Hoy en día una multa de esas tiene un valor mínimo de $300.000. A la fecha ya hemos multado a más de diez comercios por incumplir con la ley”, aseveró el director.

Por último, enfatizó y pidió a los sanjuaninos que tomen consciencia y se animen a denunciar porque esto va en contra de sus derechos como compradores. “Hay muchas personas que se quejan sobre esto y hay que hacer la denuncia, se tienen que acostumbrar a denunciar así nosotros podemos llegar a los comercios para aplicar la ley”, expresó Sancassani.

Publicidad

¿Cómo puedo realizar una denuncia?

Para denunciar sobre estos ilícitos, se puede realizar una denuncia de forma formal, en la oficina de Defensa al Consumidor, ubicada en el cuarto piso del Centro Cívico. La otra alternativa es vía telefónica al 0800-333-3366 o bien al 4306400, que es el número telefónico de las oficinas de Defensa al Consumidor. En ese sentido, Sancassani también aclaró que se está trabajando en una alternativa electrónica, para que los sanjuaninos puedan denunciar a través de la aplicación ciudadano digital. Si bien aún no está autorizado, se están realizando los trámites para que esto sea un hecho.

Recargo cero

Sancassani dijo que para combatir el tema del recargo, “existe una cartelera llamada "Recargo Cero", impulsada por esta entidad, para que los sanjuaninos tengan conocimiento acerca de sus derechos como compradores y que ningún comercio pueda cobrarles un recargo por pagar con tarjeta de débito, crédito o billeteras virtuales”.