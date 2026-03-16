Dos jóvenes fueron detenidos tras intentar robar el motor de un aire acondicionado en la Escuela Marcelino Guardiola, ubicada en calle Meglioli, entre Doctor Ortega y Calle 5, en el departamento Rawson. El hecho ocurrió el 14 de marzo alrededor de las 11:40 y fue advertido por la casera del establecimiento.

Según las investigaciones, la mujer escuchó ruidos en el sector de las aulas módulo, ubicadas en el fondo de la institución, cerca del muro que limita con un descampado. Al observar la situación, detectó a dos hombres que manipulaban el motor del aire acondicionado instalado en el exterior de una de las aulas.

La casera registró la situación con la cámara de su celular y dio aviso al 911. Efectivos de la Subcomisaría Ansilta acudieron al lugar y rodearon el establecimiento. Al advertir la presencia policial, los sospechosos dejaron el equipo parcialmente desprendido y escaparon saltando el muro posterior de la escuela.

Los policías iniciaron una persecución y lograron detenerlos a pocos metros, en un descampado ubicado en la Finca Artés, detrás del establecimiento educativo. Los aprehendidos fueron identificados como Joaquín Leonel Sánchez, de 20 años, y Nicolás Torres Sánchez, de 18.

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La causa fue investigada por el fiscal Fernando Bonomo, con la asistencia de la ayudante fiscal Liliam Mari, bajo la calificación de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.

En el marco del proceso judicial, Sánchez fue condenado mediante juicio abreviado a ocho meses de prisión efectiva. Además, la pena fue unificada con una condena anterior, fijando un total de un año y cuatro meses de prisión efectiva, junto con la declaración de reincidencia y prisión preventiva.

En tanto, Torres accedió a la suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año. Como parte de las condiciones, deberá realizar 120 horas de tareas comunitarias en el Municipio de Rawson durante ocho meses y efectuar una reparación simbólica de $20.000 destinada a merenderos.

Ambos jóvenes fueron trasladados inicialmente a la Subcomisaría Ansilta y puestos a disposición del Fuero Penal Especial de Flagrancia.