La XXXI edición de la Feria Internacional de Artesanías se consolida como uno de los encuentros más importantes del país para visibilizar el trabajo de creadores y creadoras de distintas regiones. En el Complejo Costanera de Chimbas, el Gobierno de San Juan hizo la entrega de los Premio Adquisición 2026 y las Menciones Especiales, a los artesanos participantes y a sus obras premiadas, destacando la calidad, diversidad y por la riqueza cultural de sus creaciones.

Además de su valor artístico, la feria reafirma su rol estratégico como una apuesta público-privada que impulsa el Gobierno de San Juan, orientada a fortalecer la actividad artesanal y dinamizar la economía local. Puesto que el objetivo de la feria es promover la comercialización de obras artesanales y de fomentar el turismo.

En esta edición, el jurado estuvo integrado por Marcela Céspedes, co-directora de la Maestría Diseño de Emprendimientos Estratégicos Sostenibles, de la UNSJ; Graciela Pérez, Licenciada en Artes Visuales; Emanuel Díaz Ruiz: director del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson; y Soledad Güell Cassab, directora del Mercado Artesanal Luisa Escudero. La mencionada mesa evaluadora resolvió premiar a 8 artesanos cuyas piezas sobresalen por su originalidad, técnica y valor artístico.

“Atracción natural”, una obra de orfebrería realizada en plata 925, haliotis y ópalo.

Dario Sergio Farina (Neuquén) presentó “Atracción natural”, una obra de orfebrería realizada en plata 925, haliotis y ópalo.

“Hachuela estilo Bowie”, elaborada en acero 5160, bronce y madera guayubira.

Guillermo Luis Bavio Gutiérrez (San Juan) fue premiado por “Hachuela estilo Bowie”, elaborada en acero 5160, bronce y madera guayubira mediante técnicas de cuchillería.

Bandeja de roble canadiense, trabajada con gubiado a mano.

Ricardo Máximo Sosa (Córdoba) destacó con una bandeja de roble canadiense, trabajada con gubiado a mano.

Conjunto de anillo y aros “Racimo de calas” en plata 925.

Víctor Nicolas Nicodella Sosa (Calamuchita, Córdoba) presentó un conjunto de anillo y aros “Racimo de calas” en plata 925.

Pie de cama tejido en telar criollo con lana de oveja.

Patricia Casivar (San Martín, San Juan) fue reconocida por su pie de cama tejido en telar criollo con lana de oveja.

Rebenque de 90 tientos en cuero y alpaca, utilizando tejido a lezna.

Juan Cruz Ferreira (Santa Fe) elaboró un rebenque de 90 tientos en cuero y alpaca, utilizando tejido a lezna.

Cuenco de algarrobo negro, tallado a mano.

Julio Atencio Reinaldo (Rivadavia, San Juan) presentó un cuenco de algarrobo negro, tallado a mano.

Cincha de cuero realizada con técnicas de talabartería.

Aldo Reyes Villegas (25 de Mayo, San Juan) fue distinguido por una cincha de cuero realizada con técnicas de talabartería.

Brazalete y anillo en bronce y alpaca.

Todas estas obras pasarán a formar parte del patrimonio del Mercado Artesanal Luisa Escudero, reafirmando el valor cultural de la artesanía como expresión identitaria.

Collar arabesco en macramé y ágata musgo.

Menciones especiales

Además, el jurado otorgó 7 menciones especiales a piezas que también reflejan excelencia técnica y creatividad: Marcelo Javier Lucero (San Luis) por un cuchillo con mango de antílope en acero al carbono; Mariela Arrascaete (Córdoba) por su collar arabesco en macramé y ágata musgo; Natalia Monges (Santa Fe) por una tabla en maderas combinadas con técnica de talaciado; Miguel Teran (Uruguay) por un mate de algarrobo y alpaca trabajado en orfebre; Gustavo Santos (Jujuy) por un conjunto de brazalete y anillo en bronce y alpaca; Roque Poblete (Iglesia, San Juan) por un poncho de lana natural; Domingo Illanes (Jáchal, San Juan) por un mortero tallado en piedra.

Cuchillo con mango de antílope en acero al carbono.

En el acto de premiación estuvieron presentes la secretaria de Cultura del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, Analía Vilches, junto al jurado que realizó la elección de las piezas.

Tabla en maderas combinadas con técnica de talaciado.

“La Feria Internacional de Artesanías no solo celebra la creatividad y el saber hacer de los artesanos, sino que también se consolida como una herramienta clave para el desarrollo económico. La articulación entre el sector público y privado fortalece el ecosistema productivo local y posiciona a San Juan como un referente cultural y turístico. De esta manera, el evento se proyecta como mucho más que una exposición: es un espacio donde tradición, innovación y economía se entrelazan para impulsar el crecimiento de toda la provincia”, resaltó a modo institucional el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes.

Mate de algarrobo y alpaca trabajado en orfebre.

