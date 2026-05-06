El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal del denominado “Proyecto Libertad”, la operación militar creada para garantizar el tránsito de embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

La medida fue comunicada este martes en medio del avance de las conversaciones diplomáticas entre Washington y Irán, luego de varias semanas de tensión militar en Medio Oriente.

A través de sus redes sociales, Trump señaló que la pausa en el operativo responde al “gran progreso” alcanzado en las negociaciones y a pedidos realizados por terceros países.

La publicación de Donald Trump.

“Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad será pausado por un corto período de tiempo”, expresó el mandatario estadounidense.

La decisión implica suspender temporalmente el sistema de escolta y guiado de buques en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del comercio internacional y clave para el transporte de petróleo.

Pese a la pausa operativa, Trump aclaró que las medidas de presión sobre el régimen iraní seguirán vigentes. “El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto”, afirmó.

Horas antes del anuncio presidencial, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Estados Unidos dio por finalizada la etapa ofensiva contra Irán y que la estrategia pasará ahora a una fase defensiva centrada en la seguridad marítima.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, Rubio aseguró que la operación militar denominada “Furia Épica” concluyó oficialmente y explicó que el “Proyecto Libertad” había sido diseñado para proteger la navegación comercial en la región.

“Es una operación defensiva”, sostuvo el funcionario, quien además aclaró que las fuerzas estadounidenses no iniciarán ataques salvo que exista una agresión previa por parte de Irán.

El cambio de estrategia se produce luego del alto el fuego anunciado el pasado 8 de abril por Trump, medida que se mantiene vigente pese a que las negociaciones diplomáticas todavía no lograron un acuerdo definitivo.

En paralelo, Rubio informó que la Casa Blanca notificó al Congreso estadounidense sobre el cierre de la campaña militar iniciada el 28 de febrero.

El funcionario también cuestionó la Ley de Poderes de Guerra, la normativa vigente desde 1973 que obliga al Ejecutivo a solicitar autorización legislativa para extender operaciones militares más allá de 60 días.

Según explicó, el Gobierno mantuvo informados a los legisladores durante el conflicto para preservar el diálogo institucional.

El conflicto se intensificó tras los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos sobre objetivos iraníes a fines de febrero, ofensiva que dejó altos mandos muertos y daños en instalaciones militares y económicas.

Desde entonces, Irán respondió con ataques mediante misiles y drones en distintos puntos de la región, aunque Washington sostiene que logró alcanzar los objetivos planteados durante la ofensiva militar.

Mientras continúan las conversaciones diplomáticas, Estados Unidos mantendrá presencia militar y medidas de presión sobre Teherán a la espera de un posible acuerdo definitivo.