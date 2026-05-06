La calma de la madrugada sanjuanina será apenas el preludio de una jornada marcada por la intensidad del clima. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el miércoles 6 de mayo de 2026, la provincia experimentará un fenómeno de viento Zonda que comenzará a manifestarse con fuerza a partir de la tarde.

Fuente: Servicio Meteorológico Nacional.

Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con una temperatura fresca de 10°C, ascendiendo levemente a 12°C durante la mañana. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente tras el mediodía. El termómetro dará un salto brusco hasta alcanzar los 31°C, impulsado por la llegada de ráfagas provenientes del sector oeste.

El reporte meteorológico advierte que, aunque la velocidad constante del viento oscilará entre los 32 y 41 km/h, el verdadero peligro reside en las ráfagas. Para la tarde, se esperan ráfagas de entre 60 y 69 km/h, las cuales se intensificarán al caer el sol, pudiendo alcanzar picos de hasta 78 km/h durante la noche.

Ante la ausencia total de probabilidad de precipitaciones (0%), la sequedad y el polvo en suspensión serán factores determinantes, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, evitar la exposición prolongada al aire libre y asegurar elementos que puedan ser volados por el viento.