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Pronóstico del miércoles: San Juan bajo calor de 31°C y viento Zonda
POR REDACCIÓN
La calma de la madrugada sanjuanina será apenas el preludio de una jornada marcada por la intensidad del clima. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para el miércoles 6 de mayo de 2026, la provincia experimentará un fenómeno de viento Zonda que comenzará a manifestarse con fuerza a partir de la tarde.
Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con una temperatura fresca de 10°C, ascendiendo levemente a 12°C durante la mañana. Sin embargo, el panorama cambiará drásticamente tras el mediodía. El termómetro dará un salto brusco hasta alcanzar los 31°C, impulsado por la llegada de ráfagas provenientes del sector oeste.
El reporte meteorológico advierte que, aunque la velocidad constante del viento oscilará entre los 32 y 41 km/h, el verdadero peligro reside en las ráfagas. Para la tarde, se esperan ráfagas de entre 60 y 69 km/h, las cuales se intensificarán al caer el sol, pudiendo alcanzar picos de hasta 78 km/h durante la noche.
Ante la ausencia total de probabilidad de precipitaciones (0%), la sequedad y el polvo en suspensión serán factores determinantes, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones, evitar la exposición prolongada al aire libre y asegurar elementos que puedan ser volados por el viento.