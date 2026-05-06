Este martes 5 de mayo, la Municipalidad de Capital firmó un acuerdo con la Fundación Clínica El Castaño para poner en marcha un Plan Integral de Cardioasistencia en distintas dependencias municipales.

La iniciativa quedó formalizada a través del Acta Complementaria N° 2, enmarcada en el Convenio de Asistencia y Cooperación N° 3179, y tiene como objetivo fortalecer la respuesta ante emergencias cardíacas en espacios públicos y edificios municipales.

Autoridades municipales junto a representantes de la Fundación Clínica El Castaño.

El programa contempla capacitaciones en técnicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibriladores Externos Automáticos (DEA), además del diseño de planes de contingencia y la certificación de áreas cardioasistidas.

La firma del acuerdo fue encabezada por la intendente Susana Laciar y el presidente de la Fundación Clínica El Castaño, Walter Stoermann. También participaron el secretario de Gobierno, Juan Sansó, y el director de Salud, Federico Amuchastegui.

Según informaron desde el municipio, el plan se desarrollará en tres etapas. La primera estará centrada en la capacitación del personal municipal. Luego avanzarán con el diseño y asesoramiento técnico de los planes de contingencia y, finalmente, se realizarán simulacros para evaluar la respuesta ante posibles emergencias.

Firmaron el acuerdo de cardioasistencia en el edificio de Intendencia.

En el marco del convenio, la Fundación Clínica El Castaño será la encargada del respaldo técnico y académico de los contenidos de formación.

Por su parte, la Municipalidad de Capital tendrá a cargo el mantenimiento de los equipos DEA y la custodia de las instalaciones donde funcionarán las áreas cardioasistidas.

La implementación del programa se extenderá durante 2026 y alcanzará distintos espacios de competencia municipal.