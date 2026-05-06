La jornada del martes 5 de mayo de 2026 marcó un nuevo capítulo en el conflicto del transporte público en San Juan, luego de que la reunión entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP) finalizara sin acuerdo. Ante la falta de respuestas, el gremio de los choferes analiza posibles medidas de fuerza que serán evaluadas en las próximas horas.

Marcelo Maldonado, secretario general de UTA San Juan, confirmó a DIARIO HUARPE: “Este miércoles nos reuniremos y se evaluarán las medidas que tomaremos si el jueves no se cumple con los pagos”.

En este sentido, el dirigente señaló que el reclamo no responde a una nueva negociación paritaria, sino al incumplimiento de acuerdos ya establecidos. Entre los puntos pendientes figuran la escala salarial de abril, diferencias correspondientes a enero y febrero, viáticos y una suma extraordinaria de $100.000. Además, desde el gremio también exigen el reintegro de un día descontado tras una medida de fuerza realizada anteriormente.

Desde el sector empresarial, ATAP sostiene que atraviesan dificultades económicas críticas. Las empresas argumentan que la insuficiencia de la asistencia estatal les impide afrontar los costos de la escala salarial vigente, lo que genera un callejón sin salida en la negociación.

El cronograma de medidas ya está definido, según indicó el gremio de choferes, este miércoles al mediodía se anunciarán oficialmente las acciones a seguir, pero la advertencia es clara: si el jueves las empresas no depositan los sueldos con la escala de abril, el viernes a las 00:00 comenzará un paro de colectivos.

Actualmente, el sindicato se encuentra en estado de alerta y sesión permanente, convocando a todos los trabajadores a mantenerse movilizados hasta que se logre una solución definitiva