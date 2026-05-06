En una nueva emisión de Salud & Bienestar —por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube—, la propuesta fue abrir la mirada sobre una práctica milenaria que hoy se resignifica: el yoga inclusivo. “Nos visita Nancy Narayani, instructora y formadora docente de yoga”, presentaron en el programa, dando paso a una conversación centrada en cómo esta disciplina puede adaptarse a todas las personas, sin importar edad, condición física o contexto.

Lejos de los estereotipos que suelen asociar al yoga con posturas complejas o exigencias físicas, la especialista planteó un enfoque integral y accesible. “Todos podemos hacer yoga”, afirmó, destacando que no existen limitaciones sino propuestas adecuadas a cada necesidad.

Una práctica que integra cuerpo, mente y emociones

El yoga, explicó Narayani, tiene un significado profundo desde su origen. “Viene de unir, de integrar”, señaló, y esa integración se traduce en cada práctica donde se busca conectar lo físico, lo mental y lo emocional.

Desde esta mirada, el yoga se convierte en una herramienta de salud. No solo acompaña procesos físicos —como dolores musculares o problemas articulares— sino también situaciones vinculadas al estrés, la ansiedad o la falta de concentración. “Si viene derivado por un médico, trabajamos lo físico. Si viene por ansiedad o estrés, las técnicas de respiración son clave”, explicó.

En este sentido, el rol del docente es central. La práctica no es igual para todos, sino que se construye en función del grupo o de la persona. “Lo principal es empatizar con la propuesta que trae el alumno”, indicó.

Además, desmitificó la idea de que el yoga es rígido o inaccesible. Existen múltiples variantes: yoga en silla, para niños, para adultos mayores o incluso prácticas adaptadas a personas con distintas patologías.

Yoga en la vida cotidiana: escuela, trabajo y hogar

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue la posibilidad de llevar el yoga más allá de la clase formal. Según Narayani, el verdadero valor está en incorporar sus herramientas en la vida diaria.

“La salud depende del equilibrio, y nos desequilibramos cuando permanecemos mucho tiempo en la misma posición”, explicó. Por eso, pequeños ejercicios como estiramientos, torsiones o técnicas de respiración pueden aplicarse en el trabajo o en la rutina diaria.

La práctica también tiene un impacto directo en la salud mental. “Uno de los propósitos del yoga es hacer consciente lo inconsciente”, sostuvo. Esto implica aprender a reconocer lo que el cuerpo expresa y conectar con las emociones desde un lugar más consciente.

Incluso en contextos educativos, el yoga puede ser una herramienta valiosa. En niños, por ejemplo, se trabaja desde lo lúdico, ayudando a canalizar la ansiedad o estimular la energía. En adultos, en cambio, suele orientarse a la búsqueda de calma, equilibrio y bienestar.

Resultados, constancia y conciencia

Consultada sobre los resultados, Narayani fue clara: la práctica sostenida genera cambios reales. “Con la repetición el cuerpo aprende, tiene memoria y va superándose”, explicó, resaltando la importancia de la constancia.

Sin embargo, también subrayó un aspecto fundamental: el respeto por los propios límites. “Hay posturas que a lo mejor el alumno no las va a poder hacer, pero no porque no quiera, sino porque se puede lastimar”, advirtió.

El mensaje final apuntó a recuperar algo esencial en la vida diaria: la conexión con el presente. “Que puedan estar presentes en lo que piensan, en lo que sienten y en lo que hacen”, expresó.

En tiempos atravesados por el estrés y la exigencia, el yoga aparece como una herramienta simple pero poderosa. Una práctica que, lejos de ser exclusiva, invita a todos a encontrar equilibrio, bienestar y salud en cada etapa de la vida.