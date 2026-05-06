Boca Juniors pierde 1-0 frente a Barcelona de Ecuador en Guayaquil por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en un partido clave para las aspiraciones del equipo argentino de avanzar a los octavos de final.

El gol del conjunto ecuatoriano llegó a los 26 minutos del segundo tiempo. Tras una contra rápida, Villalba recibió un pase de Jhonny Quiñónez y definió junto al palo para vencer a Javier García.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa un partido complicado, marcado por la expulsión de Santiago Ascacíbar y la lesión del arquero Leandro Brey durante el primer tiempo.

La roja para Ascacíbar llegó a los 32 minutos de la etapa inicial, luego de una revisión del VAR por una fuerte infracción sobre un rival. A partir de allí, Boca quedó condicionado y tuvo que reorganizarse con un hombre menos.

Antes, a los 23 minutos, Brey pidió el cambio tras un choque en el área y fue reemplazado por Javier García.

Pese a las dificultades, el Xeneize contó con algunas situaciones claras. Una de las más importantes fue a los 45 minutos del primer tiempo, cuando Miguel Merentiel quedó mano a mano tras una asistencia de Tomás Aranda, aunque definió débil y el arquero respondió sin problemas.

En el complemento, Boca volvió a acercarse con una buena jugada colectiva que terminó nuevamente en los pies de Merentiel, pero el delantero uruguayo no logró concretar.

Con el objetivo de cambiar el desarrollo del encuentro, Úbeda movió el banco e hizo ingresar a Exequiel Zeballos y Alan Velasco en lugar de Aranda y Merentiel.

El encuentro se disputa bajo una intensa lluvia en el estadio Banco Pichincha y enfrenta a dos equipos que llegaron igualados en puntos junto a Universidad Católica y Cruzeiro en la cima del Grupo D.

Hasta el momento, la derrota parcial deja a Boca en una posición comprometida de cara a la clasificación a la próxima ronda del certamen continental.