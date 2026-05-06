Una mujer de 41 años fue detenida por personal del Comando Radioeléctrico Oeste luego de un procedimiento de prevención y tras protagonizar un episodio de agresión y resistencia a la autoridad, además se constató que presentaba un pedido de captura vigente.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Rastreador Calívar y avenida Benavídez, en el departamento Rivadavia. En ese contexto, los uniformados observaron a una persona de sexo femenino que, al advertir la presencia policial, se cubrió el rostro de manera llamativa, lo que motivó su inmediata identificación.

Al momento de la entrevista, la mujer reaccionó de manera violenta e intentó agredir al personal actuante, situación que derivó en su aprehensión en el lugar. Fue identificada como Mariana Melina Ojeda Heredia, de 41 años, con domicilio en el barrio 19 de Noviembre, en el departamento Chimbas.

Tras su detención, los efectivos realizaron la consulta correspondiente al sistema SIFCOP, donde se confirmó que la mujer registraba un pedido de captura vigente caratulado como incidente de salidas transitorias a su favor. Beneficio que obtuvo para restablecer vículos con su familia.

Según se indicó, el beneficio había sido revocado tras declarar la rebeldía de mujer, al no regresar al Servicio Penitenciario Provincial, motivo por el cual pesaba sobre ella una orden de allanamiento y detención.

Con estos antecedentes, se procedió a su traslado a sede de Comisaría 30ª, donde quedó a disposición de la Justicia. Asimismo, se le labró un expediente contravencional con intervención del Tercer Juzgado de Faltas.

Las actuaciones continuaron conforme a las directivas judiciales, en el marco del cumplimiento de la orden de detención vigente y las contravenciones registradas durante el procedimiento policial.