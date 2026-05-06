Desde este miércoles, la feria de la minería estará a pleno en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay. Vuelve la Expo Minera 2026 en su undécima edición, es el punto de encuentro del sector empresarial con agenda técnica, educativa y actividades abiertas para público interesado y público en general. Organizada por Panorama Minero y con el Gobierno de San Juan como colaborador institucional, esta temporada tendrá más de 18.000 m² de exposición, 422 expositores, más de 80 auspiciantes y más de 450 empresas participantes. Además, hay delegaciones confirmadas de más de 20 países y también, conferencias y actividades institucionales, con más de 15 mil acreditaciones.

La apertura general de la exposición será hasta el viernes de 14 hs. a 20 hs. La feria está estructurada en 380 stands e islas comerciales con compañías mineras, proveedores y actores de la cadena de valor, además de equipos, maquinarias y nuevas tecnologías vinculadas al sector.

Una sala de emprendedores y productores regionales y un desafío para estudiantes llamado “24 Horas de Ingenio en la Minería”, que se desarrolla como actividad de jornada completa.

Mesa Federal Minera

En la Expo Minera 2026, se lanzará la Mesa Federal Minera, que reunirá a gobernadores, funcionarios del Gobierno nacional, autoridades del sector minero, empresas operadoras e instituciones de referencia. Este será un ámbito de articulación estratégica destinado a consolidar una visión integrada de la minería en el país y fortalecer la contribución de las distintas regiones productivas. El objetivo es promover la convergencia de capacidades, recursos y oportunidades de crecimiento en el marco de una agenda federal orientada al desarrollo, la inversión y la generación de empleo en todo el territorio.

En una primera etapa, la “Mesa del Cobre” estuvo integrada por las provincias de San Juan, Salta, Jujuy y Catamarca, que concentran algunos de los principales proyectos cupríferos del país.

Posteriormente, se incorporó Mendoza a partir de una iniciativa impulsada por el gobernador de San Juan durante su participación en la Feria Minera de Toronto, en Canadá.

La adhesión de Mendoza representó un avance significativo para la actividad minera, ya que coincidió con la reactivación de la exploración en el proyecto de cobre Cerro Amarillo, en Malargüe, luego de más de una década sin desarrollo de minería metalífera en la provincia, en el marco de las restricciones establecidas por la Ley 7722.

A fines de 2024, el gobernador Marcelo Orrego fue designado como presidente de la “Mesa del Cobre”, cargo de carácter rotativo que será ocupado de manera alternada por los mandatarios de las provincias integrantes.

La proyección internacional del espacio quedó reflejada en la participación de sus autoridades en ámbitos estratégicos de alcance global.

En este sentido, Orrego viajó a Bruselas junto a sus pares de Mendoza, Jujuy, Catamarca y Salta para participar de un evento internacional centrado en minerales críticos.

La agenda incluyó encuentros con empresarios y representantes de la Unión Europea, con el objetivo de fortalecer vínculos, atraer inversiones y posicionar a la Argentina como un actor relevante en el desarrollo del cobre, recurso clave para la transición energética.

La génesis de la “Mesa del Cobre” se remonta a una misión comercial en Bruselas, Bélgica, donde los gobernadores de San Juan, Catamarca y Salta comenzaron a delinear un espacio de trabajo conjunto, inspirado en la experiencia de la “Mesa del Litio”.

El proyecto tomó forma meses después y terminó de consolidarse durante la Expo San Juan Minera 2024, cuando se formalizó mediante la firma de un convenio marco que marcó el inicio oficial de este espacio de articulación interprovincial.

Cronograma general

Miércoles 6: Argentina Cobre (14:00 a 17:30) y recorrido oficial con corte de cintas (17:30 a 19:30).

Jueves 7: Ceremonia por el Día de la Minería (17:30 a 18:30). Ese mismo día se realiza, como jornada completa, “24 Horas de Ingenio en la Minería: Primera Sesión”.

Viernes 8: Jornadas Técnicas de Ingeniería de Minas (10:00 a 13:00), Geología Aplicada a la Minería (13:30 a 15:30) y Foro de Perforistas (16:00 a 18:30). Además, continúa como jornada completa “24 Horas de Ingenio en la Minería: Segunda Sesión” y “Ceremonia de Premiaciones”.

El acceso para la comunidad es libre y gratuito, con acreditación previa. El registro y agenda completa: www.exposanjuan.com.ar. Contacto útil (organización): [email protected] y +54 9 11 6360-4077.