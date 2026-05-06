San Juan comenzará a vivir el clima de “Cielo Abierto 2026”, el reconocido evento internacional de música y espiritualidad católica que tendrá su presentación oficial este miércoles 6 de mayo en la provincia.

La conferencia de prensa se realizará desde las 10 en el Arzobispado de San Juan de Cuyo, ubicado sobre calle Mitre 250 Oeste, en Capital, donde referentes religiosos, organizadores y artistas brindarán detalles de la propuesta que llegará a la provincia.

La actividad será conducida por el profesor Marcelo Martín y contará con la participación de monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan de Cuyo; el presbítero Martín Nacusi, asesor de la Pastoral Artística de San Juan; Pedro González García, director de Cielo Abierto; y Cristal Domínguez Hernández, directora de administración y finanzas de la organización.

Además, durante el encuentro también estarán presentes los cantantes católicos Itala y Juanjo, quienes forman parte de la propuesta musical del movimiento.

“Cielo Abierto” es un encuentro que combina música, adoración y espiritualidad, y que en los últimos años reunió a miles de personas en distintos países de Latinoamérica. La iniciativa convoca tanto a jóvenes como a familias y comunidades religiosas que participan de jornadas centradas en la fe y la música en vivo.

Con esta presentación oficial, los organizadores buscarán anticipar cómo será la edición 2026 en San Juan y cuáles serán las actividades previstas para el evento en la provincia.