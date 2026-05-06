Un joven de 20 años fue detenido luego de protagonizar el robo de una bicicleta en la vía pública y escapar hacia el interior del Barrio Los Cardos en el departamento Chimbas, donde finalmente fue aprehendido tras una persecución policial. El procedimiento permitió además recuperar el rodado sustraído.

El hecho ocurrió en la intersección de calle Centenario y Callejón 2 de Abril. Según fuentes policiales, la víctima fue un joven de 18 años de apellido Moreno, domiciliado en el Barrio Santa María. El joven circulaba en su bicicleta marca Venzo, rodado 29, de color negro con letras y rayos verdes, cuando fue interceptado por un sujeto y se la robó.

El atacante, que llevaba el rostro cubierto y vestía una remera azul, abordó al joven y le sustrajo el rodado, dándose inmediatamente a la fuga. Tras el alerta, efectivos de Comisaría 17ª iniciaron un rastrillaje en la zona con las características aportadas por el damnificado.

Minutos después, en el interior del Barrio Los Cardos, los uniformados observaron a un individuo que coincidía con la descripción brindada, quien se desplazaba con una bicicleta a la par. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó el rodado en la puerta de una vivienda e intentó refugiarse en el interior.

Ante esta situación, los efectivos iniciaron una persecución que culminó con la aprehensión del sujeto en el lugar. Asimismo, procedieron al secuestro de la bicicleta, la cual fue posteriormente reconocida por la víctima como de su propiedad.

En el lugar del procedimiento se hizo presente el ayudante fiscal Marcelo Bustos, quien entrevistó al personal actuante, al damnificado y al aprehendido, y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Fiscal correspondiente, mientras continuaron las actuaciones judiciales para avanzar con la causa y determinar las responsabilidades del hecho.