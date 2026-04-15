El azar volvió a sonreír en San Juan tras el reciente sorteo de la Quiniela Max, que tuvo como protagonistas a dos apostadores que lograron acertar la combinación ganadora. Como resultado, el pozo fue dividido entre ambos, y cada uno se quedó con un premio cercano a los 8 millones de pesos.

En total, el monto distribuido superó los 15 millones de pesos, lo que refleja el importante movimiento económico que viene registrando esta modalidad de juego en la provincia. La cifra posiciona al sorteo entre los más destacados de las últimas semanas.

Desde el sistema de quinielas destacaron que este tipo de premios genera gran expectativa entre los apostadores y refuerza el crecimiento sostenido de la actividad, que continúa sumando participantes en cada edición.

Asimismo, las autoridades recordaron que los premios cuentan con un plazo determinado para ser cobrados. Por este motivo, los ganadores deberán presentarse dentro del tiempo establecido para poder hacer efectivo el cobro y evitar la pérdida del dinero obtenido.

Mientras tanto, el resultado del sorteo ya generó repercusión entre los jugadores habituales, que ven en estos casos una muestra concreta de las posibilidades que ofrece el juego, renovando las ilusiones de cara a próximos sorteos.