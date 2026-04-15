El regreso de Justin Bieber a los escenarios en Coachella 2026 no solo generó impacto en vivo, sino también en el mundo digital. Tras su presentación, el artista logró posicionar 21 canciones dentro del Top 200 Global de Spotify, marcando un récord para un músico luego de actuar en ese festival.

Además, el canadiense alcanzó el primer puesto en el ranking Global Top Artist de la plataforma, impulsado por un fuerte aumento en el consumo de su catálogo, que superó las 77 millones de reproducciones en apenas un día.

Entre los temas que lideraron este resurgimiento se destacan clásicos como “Beauty and a Beat” y “Baby”, junto a canciones más recientes como “Daisies”, que también escalaron posiciones en los rankings globales.

El fenómeno también se reflejó en sus álbumes: su trabajo más reciente, SWAG, incrementó sus reproducciones en un 80% en Estados Unidos durante la semana posterior al show, evidenciando el fuerte efecto que generan este tipo de presentaciones masivas.

El show en Coachella, que combinó nostalgia con nuevas canciones, reunió a una de las mayores multitudes del festival y marcó el regreso del artista a grandes escenarios tras varios años, lo que potenció aún más la repercusión global.

De esta manera, Bieber reafirma su vigencia en la industria musical, demostrando que, más allá del paso del tiempo, sigue siendo uno de los artistas más influyentes a nivel mundial, capaz de dominar tanto el escenario como las plataformas digitales.