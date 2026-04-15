Un rápido accionar policial permitió recuperar en cuestión de minutos los objetos robados a un hombre de 76 años en el departamento 9 de Julio. El hecho ocurrió en la zona de Callejón Coria, en Chacritas, y fue esclarecido por personal de la Comisaría 31°.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se inició alrededor de las 23:15, cuando los efectivos fueron comisionados por el operador de turno tras recibir un llamado que alertaba sobre un ilícito en la zona.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a la víctima, quien relató que había salido de su vivienda y, al regresar, escuchó ruidos extraños. Al inspeccionar el domicilio, constató que una ventana ubicada en el sector sur había sido violentada.

Como consecuencia del ingreso, personas desconocidas sustrajeron una motosierra marca Stihl de color naranja y blanco, una guitarra criolla y una bomba periférica QB60 marca Plubius, de color azul.

De inmediato, los efectivos realizaron recorridas por las inmediaciones y lograron hallar los objetos en un descampado colindante a la vivienda. Los elementos se encontraban entre basurales y en regular estado de conservación.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Unidad de Abordaje Territorial. El Dr. Alejandro Solera tomó conocimiento tanto del robo como del recupero de los efectos sustraídos.

De esta manera, el rápido accionar policial permitió esclarecer el hecho en pocos minutos y devolver los objetos a su propietario, evitando que el delito tuviera mayores consecuencias.