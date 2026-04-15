Cientos de mendocinos se reunieron en un banderazo que quedará en la memoria antes del duelo de este miércoles frente a Fluminense por la Copa Libertadores 2026. Independiente Rivadavia ya respira el aire de Río de Janeiro, donde buscará dar el golpe ante el último campeón en el mítico Estadio Maracaná.

El escenario es, ni más ni menos, que un templo del fútbol mundial. Por ello, la delegación comandada por Alfredo Berti se vistió para la ocasión: los jugadores arribaron con impecables trajes azules y la clásica boina que ya es una marca registrada de este ciclo exitoso. Pero el protagonismo principal se lo llevaron los hinchas, que coparon las playas brasileñas con banderas, bombos y cánticos a todo pulmón.

La expectativa en el mundo azul es máxima. El conjunto del Parque llega a esta segunda fecha del Grupo C tras un estreno soñado: la victoria 1 a 0 ante Bolívar de Bolivia en el Malvinas Argentinas, gracias al tempranero gol de Matías Fernández.

Desde temprano, las redes sociales se inundaron con imágenes de fanáticos mendocinos pintando el horizonte de azul frente al mar. La travesía de los hinchas refleja el momento institucional que vive el club, que pasó de pelear el ascenso a plantarse en el Maracaná frente a las potencias del continente. Este miércoles, desde las 21.30 horas, la Lepra escribirá una nueva página dorada en su centenaria historia.