Sabrina Rojas contó cómo reaccionó Luciano Castro tras su nuevo noviazgo

Sabrina Rojas visitó el programa de Rodrigo Lussich para hablar sobre su presente sentimental tras blanquear su vínculo con José Chatruc. Durante la entrevista, se refirió a la respuesta de Luciano Castro ante la noticia del romance.

Ante el comentario del conductor, quien deslizó que Chatruc tiene miedo de que venga Castro y lo cag… a trompadas, la actriz descartó cualquier tipo de conflicto con una sonrisa. Sobre el lugar que hoy ocupa el actor en su vida personal, ella fue contundente al explicar que a Castro le chupa un hue… con quien esté yo para dejar en claro que no existen interferencias ni escenas de celos.

La relación entre los padres mantiene una dinámica particular que ella definió como un minuto a minuto. Al dar detalles de la convivencia como expareja, la conductora reveló que tenemos semanas hermosas y semanas odiosas, confirmando que el trato sigue teniendo altibajos. A pesar de estas tensiones, Sabrina remarcó su apoyo hacia el artista tras su reciente internación voluntaria y sumó que siempre me voy a preocupar por él porque es el papá de mis hijos.

Respecto a la vida privada de su ex, la modelo prefirió marcar una distancia tajante. Al ser consultada sobre si Castro se encuentra en pareja tras su separación de Griselda Siciliani, aseguró que no tengo la menor idea de si está con alguien.

Además, fue honesta sobre su percepción personal respecto a Siciliani al admitir que no le cae bien como persona y que le resulta indiferente si existe un vínculo actual entre ellos. En cuanto a su propia situación amorosa, luego de su primera cita oficial en público, Sabrina definió su estado con Chatruc aclarando que somos amigos que nos besamos y destacó que el exfutbolista es un hombre íntegro.