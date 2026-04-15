Identificaron a la mujer baleada en Rawson: iba a trabajar y la atacaron motochorros

Una mujer identificada como María Alfaro, de veinte años, resultó herida de bala en la madrugada de este miércoles en el departamento Rawson cuando ella y su pareja fueron interceptados por dos delincuentes que se movilizaban en una moto de 110 centímetros cúbicos. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 en la intersección de calles Bahía Blanca y Varas, en la zona conocida como Valle Grande, mientras la víctima se dirigía a tomar el colectivo para concurrir a su lugar de trabajo.

Mario Salinas, comisario de la 25ta. FOTO: DIARIO HUARPE

Según relató el comisario Mario Salina, jefe de la comisaría 25, en declaraciones a DIARIO HUARPE la pareja caminaba hacia la parada del colectivo en la República del Líbano, a unas dos cuadras de distancia, cuando fue abordada por dos masculinos en moto. Allí se produjo un forcejeo entre los delincuentes y la pareja, momento en el cual uno de los sujetos efectuó disparos con un arma de fuego.

La mujer recibió un impacto de bala en la espalda, a la altura de la zona media, próxima a la cintura. Fue trasladada al Hospital Rawson, donde fue intervenida quirúrgicamente. El comisario Salina informó que, según los últimos datos, la víctima se encuentra fuera de peligro. Los delincuentes lograron sustraer un teléfono celular a la pareja y aparentemente también la cartera de la mujer.

Personal de Policía Científica trabajó en el lugar y secuestró vainas servidas, que presumiblemente corresponderían a un arma de calibre 9 milímetros. Asimismo, se encuentra realizando tareas de relevamiento el personal del CISEM con las cámaras de seguridad de la zona, mientras que efectivos de la Brigada Sur, Brigada Central y la unidad fiscal de propiedad colaboran en la investigación.

El ayudante fiscal Barrientos Gabriela, de la Unidad Fiscal de Propiedad, supervisa las actuaciones bajo las directivas del fiscal Leonardo Martínez. Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los dos delincuentes, cuya descripción aún es imprecisa más allá del rodado en el que se movilizaban. La pareja de la víctima, que forcejeó con los agresores, no resultó herida.