Un momento inesperado se vivió en el canal de streaming OLGA cuando una niña lanzó una frase sobre el presidente Javier Milei que desató polémica en pleno programa en vivo. El episodio ocurrió durante una emisión del ciclo “Tapados de Laburo” y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Todo se dio en el marco de una participación infantil en el estudio, donde los niños interactuaban con el animador Diego Topa. En ese contexto, una niña tomó el micrófono y, tras hacer un comentario sobre el movimiento de mujeres, cerró con una frase que sorprendió a todos: “todos odiamos a Milei”.

La reacción en el estudio fue inmediata. Mientras algunos integrantes del programa se rieron por lo inesperado de la situación, otros evidenciaron incomodidad. El propio Topa se tapó la cara entre risas, mientras que la conductora Paula Chaves intentó intervenir para retomar el control del segmento.

En medio del desconcierto, desde la producción buscaron descomprimir el momento con humor, incluso sugiriendo en tono irónico que la niña podría haber dicho “Mickey” en lugar del apellido del presidente, intentando suavizar la situación frente a la audiencia.

El episodio generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre el contenido de las declaraciones, el rol de los adultos en ese tipo de espacios y la exposición de menores en temas políticos.

De esta manera, lo que comenzó como una dinámica infantil terminó convirtiéndose en un hecho viral que reavivó discusiones sobre los límites entre entretenimiento, política y participación de niños en medios de comunicación.