En un enfrentamiento cargado de tensión y respuestas, la Escuela Secundaria José Manuel Estrada se impuso ante Nuestra Señora de Luján en el cuarto programa de UPD Unidos por el Desafío, que se emitió este jueves 23 por HUARPE TV, en el 19.2 de la TDA, en YouTube y en Kick. El duelo fue parejo y se resolvió en las últimas rondas, con una definición que sostuvo el suspenso hasta el cierre.

Estuvieron presentes el Colegio Nuestra Señora de Luján, 5° C, representado por los alumnos Elías Díaz y Santos Romero, acompañados por su profesora de Comunicación, Cecilia Cuello. Por su parte, la Escuela Secundaria José Manuel Estrada, 5° 3ª de Rawson, contó con la participación de Valentina Rodríguez y Marcelo Alonso, junto a su profesora de Matemática, Micaela Tello.

Desde el arranque, ambos equipos dejaron claro que no había margen para errores. Estrada, identificado con el color azul, abrió el juego con geografía y sumó su primer punto con solvencia. Luján, equipo naranja, respondió con ciencia y también acertó, marcando el tono de un cruce.

Elías Díaz y Santos Romero del Colegio Nuestra Señora de Luján, 5° C.

La segunda ronda mantuvo la paridad: lengua para Estrada, correcta; lengua para Luján, también correcta. Pero en la tercera ronda apareció el primer quiebre: Estrada falló una pregunta de ciencia moderna, mientras que Luján capitalizó en matemática y tomó ventaja.

El comodín fue una jugada estratégica clave. Estrada lo utilizó para elegir historia y respondió correctamente, recuperando terreno. Luján, en cambio, apostó a la ruleta y falló en arte, dejando pasar una oportunidad importante.

En la quinta ronda, Estrada mostró precisión técnica con una correcta aplicación de la regla de Ruffini en matemática, mientras que Luján respondió bien en geografía. El empate se consolidó en la sexta ronda, con ambos equipos acertando en deportes y geografía, respectivamente.

Valentina Rodríguez y Marcelo Alonso de la Escuela Secundaria José Manuel Estrada, 5° 3ª de Rawson.

El tramo final fue determinante. En la séptima ronda, Estrada volvió a sumar en arte, mientras que Luján falló en la misma materia, quedando en desventaja. Ya en la última instancia, el equipo azul respondió correctamente en ciencia, cerrando el juego y asegurando la victoria.

Con este resultado, Estrada se posicionó como un equipo sólido y eficacia en momentos clave. Luján, por su parte, dejó una imagen competitiva y seguirá jugando para el repechaje a través de las redes.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.

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