Javier Milei volvió a referirse a su futuro político y confirmó que buscará la reelección en 2027. El mandatario sostuvo que tomará esa decisión en función de los resultados de su gestión y ratificó su intención de competir por un nuevo mandato.

“Yo me voy a presentar”, afirmó durante una entrevista en un programa de streaming, donde también señaló que su objetivo es completar el actual período de gobierno y evaluar luego la posibilidad de continuar hasta un segundo mandato.

En ese marco, el Presidente indicó que aspira a renovar su cargo si considera que “hizo las cosas bien”, aunque remarcó que la decisión final dependerá del electorado.

Durante la entrevista, Milei también confirmó que asistirá al Congreso para acompañar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien fue citado para brindar su informe de gestión ante la Cámara de Diputados. El funcionario enfrenta cuestionamientos vinculados a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

El mandatario señaló que Adorni responderá a las consultas de los legisladores en relación a su patrimonio y a los viajes realizados en el último tiempo. En ese sentido, sostuvo que el jefe de Gabinete dará “las respuestas que correspondan”.

Por otro lado, Milei se refirió a su agenda institucional y mencionó un reciente encuentro en Casa Rosada con Peter Thiel, cofundador de PayPal. Según explicó, la reunión estuvo centrada en el análisis de su programa de gobierno y en la continuidad de sus lineamientos económicos.

En materia económica, el Presidente aseguró que la inflación “va a empezar a ceder” en los próximos meses y mencionó indicadores que, según afirmó, muestran una desaceleración de la caída de la actividad.

Además, destacó medidas vinculadas al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), al que definió como una herramienta para fomentar el desarrollo productivo mediante beneficios impositivos y facilidades para la importación de maquinaria.

De esta manera, Milei volvió a instalar en la agenda política su intención de competir en las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario que comienza a delinearse de cara al próximo turno electoral.