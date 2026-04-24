El rugby de San Juan tiene motivos para inflar el pecho. Manuel Cúneo Camargo, uno de los "hijos" queridos del San Juan Rugby Club, se prepara para escribir una de las páginas más doradas del deporte ovalado local. El potente primera línea ya se encuentra en Sudáfrica vistiendo la indumentaria oficial de Los Pumitas para disputar el Rugby Championship M20. Se trata de un hito que no solo premia su esfuerzo individual, sino que pone en valor la calidad de la cantera sanjuanina en el concierto internacional.

En contacto con DIARIO HUARPE, Manuel compartió sus primeras sensaciones desde Port Elizabeth, donde el plantel argentino ya se encuentra concentrado de cara al debut en el Nelson Mandela Bay Stadium. Con la sencillez de quien nunca olvida sus raíces en el club de calle Pellegrini, el rugbier describió el clima que se vive en la previa:

"Estamos entrenando en Nelson Mandela University. Nos preparamos con intensidad, venimos hace mucho laburando, aceitando los movimientos. Estamos muy tranquilos todos", expresó Cúneo Camargo.

Un sueño que no se detiene

La foto oficial de Los Pumitas con el sanjuanino presente.

Para el sanjuanino, esta gira representa mucho más que un torneo; es la validación de un camino de sacrificio y disciplina. "Esta oportunidad es linda, la verdad. Trabajé muchísimo por esto, y estoy muy feliz de que se haya dado el primer paso".

A su vez, sueña con una convocatoria para el Mundial U20. "Ojalá se pueda dar la convocatoria al mundial, post-Championship. Hay que seguir trabajando como lo venimos haciendo", confesó Manuel.

El embajador de San Juan

Ser el único sanjuanino en el plantel nacional no es un peso para Cúneo, sino un motor. Su presente en Los Pumitas reafirma que el nivel del rugby de la provincia sigue vigente, exportando jugadores con técnica de primera línea y mentalidad de acero. Mientras en las redes sociales del San Juan RC los mensajes de apoyo se multiplican, Manuel mantiene los pies sobre la tierra en la Nelson Mandela University.

El sanjuanino Cúneo Camargo surgió en San Juan Rugby Club.

Con la camiseta celeste y blanca ajustada al cuerpo y el recuerdo de su club siempre presente, Manuel Cúneo sale a la cancha para demostrar que en San Juan el rugby se siente, se vive y se proyecta hacia lo más alto del mundo. De ahora en más, cada empuje en el scrum tendrá el aliento de toda una provincia que lo acompaña a la distancia.

El Rugby Championship 2026 para la categoría masculina Sub 20 será la tercera edición de este torneo, que organiza el clan Sanzaar. Esta organización está integrada por Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda y Argentina, las cuatro potencias del rugby en el hemisferio sur.

Cúneo Camargo también se desempeña en Capibaras XV.

El fixture de Los Pumitas

El seleccionado nacional tendrá una agenda cargada de adrenalina enfrentando a las máximas potencias del hemisferio sur. El calendario de partidos para el conjunto argentino quedó definido de la siguiente manera: