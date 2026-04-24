La industria del cannabis industrial en San Juan ha dado un paso de vanguardia que promete cambiar el concepto de los productos regionales. Lo que antes era una planta estigmatizada, en la actualidad se transforma en la base de una propuesta gastronómica de alto valor nutricional: los alfajores de cáñamo. Esta iniciativa, que combina la milenaria semilla con el potencial productivo de la provincia, busca posicionarse como un sello distintivo en las góndolas.

El alfajores de cáñamo promete innovar el mercado local.

Ánika Tropea, licenciada en alimentos y activista de la comunidad cannabis en la provincia, brindó detalles a DIARIO HUARPE sobre este desarrollo que ya se encuentra en etapa de registro. "Yo hoy me encuentro trabajando con este producto, que es la harina o la torta de cáñamo, porque a partir de la semilla que se habilita en el Código Alimentario Argentino, nos da la posibilidad de poder inscribir cualquier producto con sus derivados, entre esos podrían ser pastas o alfajores", explicó.

El maridaje perfecto: cáñamo y pistacho

El alfajor de cáñamo busca llegar a las góndolas de San Juan.

La propuesta no solo destaca por el uso del cannabis industrial, sino por su carácter federal y su fuerte raíz sanjuanina. La intención de Tropea es fusionar la harina de cáñamo con otro cultivo que es orgullo local. "Va a formar parte de los regionales porque además se viene pistacho, alfajores con pistacho y harina de cáñamo, un producto federal con características alimenticias fundamentales", señaló.

Este nuevo producto llega para romper el mercado no solo por su sabor, sino por su aporte proteico, convirtiéndose en una opción ideal para diversos sectores de la población. "Tiene un montón de proteínas, entonces por ahí para las personas que no consumen carnes puede ser también una gran alternativa y además es muy amigable con el medio ambiente", agregó la especialista.

Un superalimento con aval legal

El respaldo para este emprendimiento no es azaroso. En noviembre de 2023, la Comisión Nacional de Alimentos incorporó la semilla de cáñamo al Código Alimentario Argentino (Ley 18.284). "Lo añade en el artículo 9.17 como un alimento. Es decir, que la industria alimentaria argentina ya lo tiene regulado y está vigente", recordó Tropea, quien formó parte de dicha comisión.

En cuanto a sus beneficios, la activista comparó la calidad de la semilla de cáñamo con otros productos estrella de la provincia, como el aceite de oliva. "Tiene ácidos grasos esenciales (omega-3 y omega-6) en una proporción que parece hasta mágica. Si lo comparamos con la aceituna o los aceites de oliva, es muchísimo mejor, porque estos aceites son esenciales y no los tiene ninguna otra semilla ni producto en la industria alimentaria", enfatizó.

Inclusión y salud: una opción sin TACC

Uno de los puntos más celebrados de este nuevo alfajor es su aptitud para el consumo de personas celíacas. Al ser consultada sobre si la harina de cáñamo es libre de gluten, Tropea fue contundente: "Claro que sí. Si vamos a comprar un producto que dice harina de cáñamo barra libre de gluten y tiene el logo oficial, se vuelve una posibilidad súper nutritiva para las personas que padecen esta enfermedad".

Con el proceso de inscripción en marcha a través del Sistema Federal de Gestión de Alimentos (Sifega), San Juan se encamina a ser una de las primeras provincias en registrar oficialmente un producto de estas características. La combinación de salud, innovación y producción regional pone a los alfajores de cáñamo en el centro de una industria emergente que recién comienza a mostrar su verdadero potencial.