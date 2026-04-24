El secretario adjunto de la CGT Regional San Juan, Víctor Menéndez, planteó un escenario de unidad dentro del movimiento obrero local, con respaldo a la continuidad de Eduardo Cabello al frente de la central y sin señales de internas de cara a una eventual normalización.

Uno de los puntos centrales que dejó en claro el dirigente es el respaldo a la continuidad de Cabello. “Yo creo que Eduardo tiene ganas de seguir y me parece bien. Ha estado presente más allá de todas las problemáticas del trabajo”, afirmó. En ese sentido, destacó la gestión del actual secretario general, al remarcar que “la ha llevado bien hasta acá”, aunque reconoció que, como en toda conducción, hubo aciertos y errores.

Menéndez también subrayó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV, que existe un amplio acompañamiento dentro de la CGT local. “No veo que haya una interna. Hay un gran respaldo hacia el secretario general”, aseguró, descartando la posibilidad de una disputa interna en el corto plazo.

Además, resaltó el nivel de participación de los gremios dentro de la central obrera. “El 99% de los sindicatos están dentro de la CGT”, afirmó, lo que, a su entender, refuerza el escenario de unidad.

Según explicó, la conducción sindical viene trabajando desde hace tiempo en la preparación del proceso formal que deberá encabezar la CGT nacional. “Nosotros venimos preparándonos por si en cualquier momento llega la normalización”, señaló, al tiempo que indicó que el proceso estaría a cargo del secretario del Interior de la central, Héctor Daer.

En ese marco, Menéndez detalló que se encuentran reuniendo avales y consensos entre los gremios para llegar ordenados a ese momento. “Venimos pidiendo los avales de las federaciones y los sindicatos para estar preparados”, sostuvo.

En paralelo, el dirigente valoró el recambio generacional dentro del sindicalismo sanjuanino, al señalar que hay nuevos referentes que buscan ganar espacio. “Hay dirigentes jóvenes que vienen trabajando y buscando el lugar que se merecen”, indicó.

Finalmente, Menéndez remarcó su postura personal dentro del esquema sindical, basada en la lealtad y el acompañamiento. “Yo estoy acompañando con total lealtad, como ha sido siempre mi trayectoria”, sostuvo.

De esta manera, la CGT San Juan comienza a perfilar su futuro con un mensaje claro: unidad, continuidad y consenso como pilares para afrontar la etapa que se viene dentro del movimiento obrero.

Textuales

Víctor Menéndez / Adjunto de la CGT