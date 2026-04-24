En un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional y los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió levantar parcialmente el paro previsto para este viernes y reemplazarlo por una asamblea general resolutiva.

La medida original había sido convocada en rechazo a más de 140 despidos en el organismo y contemplaba una interrupción de tareas entre las 5 y las 12 del mediodía, con impacto directo en la difusión de información meteorológica y en la operatoria de vuelos comerciales en todo el país.

Sin embargo, la organización gremial modificó la modalidad luego de que el Gobierno nacional declarara ilegal el denominado “apagón informativo”, al considerar que el servicio meteorológico para la navegación aérea constituye un servicio público esencial, según lo establecido en las leyes 27.161 y 25.877.

En respuesta, desde ATE denunciaron una restricción al derecho a huelga y sostuvieron que el SMN no está incluido dentro de los servicios esenciales, por lo que no existirían limitaciones legales para la protesta.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, afirmó a través de redes sociales que la medida oficial “es totalmente ilegal” y remarcó que los trabajadores pueden ejercer el derecho a huelga en el organismo. También vinculó el conflicto con los despidos recientes y cuestionó la falta de inversión en el sector.

“Ilegal no es una huelga comunicada en tiempo y forma, lo que es ilegal es la conducta de los funcionarios”, expresó Aguiar, quien además advirtió sobre los riesgos de desfinanciar un área clave para la seguridad aérea y la prevención de fenómenos climáticos.

En este escenario, ATE resolvió convocar a una asamblea general a las 10.30 en la sede central del SMN, donde se definirán los próximos pasos del plan de acción gremial. La instancia se da en el mismo horario en el que estaba prevista la medida de fuerza original.

Aunque el paro fue modificado, la dinámica de la asamblea implica una afectación operativa, en un conflicto que sigue abierto entre el sindicato y el Ejecutivo nacional.