Condenaron a 4 años de cárcel a un hombre que asaltó y acuchilló a un policía

El pasado sábado 18 de abril de 2026, alrededor de las 22 horas, un efectivo policial que se dirigía a cumplir con sus funciones en bicicleta fue víctima de un violento intento de robo en el departamento Rawson. El hecho ocurrió sobre la calle Boulevard Sarmiento, frente a la Escuela Antonio Torres, cuando Dante Sergio Jesús Muñoz Guiñez, un hombre de 33 años, interceptó al agente Héctor Raúl Escudero. El atacante, armado con un cuchillo tipo carnicero, lo amenazó para que le entregara tanto la bicicleta como su billetera.

La situación cambió de rumbo en el momento en que la víctima se identificó como personal policial. Ante esto, el agresor desistió de su propósito inicial y huyó hacia el interior del barrio La Estación, ingresando a una vivienda con la intención de ocultarse, una modalidad de fuga habitual en la zona para evitar ser detenido. La secuencia fue advertida por un compañero del efectivo, el oficial Adrián Atencio, quien llegaba a la base de la División Motorizada N°2. Ambos agentes iniciaron entonces una persecución en motocicletas que recorrió varias calles del barrio.

El sospechoso fue localizado cuando salía de un domicilio, pero al escuchar la voz de alto volvió a huir e ingresó a otra vivienda. Fue allí donde se produjo el momento más crítico: antes de ser reducido, Muñoz volvió a empuñar el cuchillo y atacó al oficial Atencio, lanzando puntazos dirigidos a la zona abdominal. Durante el forcejeo, el agresor logró cortar la chaqueta del uniformado y provocarle una herida cortante de carácter leve. Finalmente, con la llegada de más efectivos, el delincuente fue reducido y esposado.

El procedimiento debió trasladarse rápidamente debido a la hostilidad de algunos vecinos que comenzaron a concentrarse en el lugar. Posteriormente, intervino el ayudante fiscal, quien dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia, bajo la coordinación de los fiscales Francisco Micheltorena y Virginia Branca. La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Bonomo junto a la ayudante fiscal Milagros Verón, pertenecientes al Ministerio Público Fiscal.

En el marco de un juicio abreviado llevado a cabo el jueves 23 de abril en las instalaciones de Flagrancia, la Justicia resolvió condenar a Muñoz Guiñez a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por los delitos de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, resistencia a la autoridad y lesiones leves en concurso real. Además, se lo declaró reincidente, cerrando así un caso que conmocionó a la comunidad de Rawson por la violencia con la que se desarrolló el ataque contra un miembro de las fuerzas de seguridad que simplemente se dirigía a cumplir con su deber.