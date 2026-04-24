El secretario adjunto de la CGT Regional San Juan, Víctor Menéndez, se metió en el debate sobre el futuro del peronismo a nivel nacional y planteó que el gobernador bonaerense Axel Kicillof aparece hoy como la figura mejor posicionada para encabezar una propuesta electoral en 2027 y rivalizar con Javier Milei.

El dirigente sindical sostuvo que el escenario político requiere de una figura con experiencia de gestión y capacidad de construir acuerdos amplios. “Es una persona que tiene gestión y que puede armar un gran frente”, señaló, al tiempo que advirtió que ningún liderazgo individual alcanza por sí solo para enfrentar el contexto actual.

En esa línea, Menéndez consideró que el desafío del peronismo pasa por ampliar su base política y recuperar credibilidad. “Hay que armar un frente con sectores del radicalismo, del socialismo y otros partidos, con un plan que vuelva a enamorar a los argentinos”, afirmó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV.

Para el referente sindical, uno de los principales problemas que enfrenta la dirigencia política es la pérdida de confianza de la sociedad. “La gente ha perdido la credibilidad, no cree ni en los que estaban antes ni en los que están hoy”, sostuvo, y remarcó la necesidad de reconstruir esa relación con la ciudadanía.

En ese contexto, Menéndez también se refirió a la posibilidad de que surjan otros candidatos dentro del justicialismo, incluyendo dirigentes con aspiraciones desde distintas provincias. Sin embargo, insistió en que la mejor forma de resolver esas diferencias es a través de una interna abierta.

“Seguramente van a aparecer otros candidatos, y está bien, pero creo que lo mejor es una interna para ordenar”, expresó. Incluso, recordó experiencias históricas del peronismo en ese sentido y planteó que ese mecanismo puede fortalecer al espacio de cara a una elección nacional.

De esta manera, el dirigente dejó en claro su postura: respaldo a la figura de Kicillof como referencia actual, pero dentro de un esquema más amplio que incluya acuerdos políticos y competencia interna para definir liderazgos.

Así, desde el sindicalismo sanjuanino comienzan a aparecer posicionamientos de cara a un escenario electoral que, aunque todavía lejano, ya empieza a generar definiciones dentro del peronismo.

Textuales

Víctor Menéndez / Adjunto de la CGT