Fue en un recreo, con instrumentos apoyados contra las paredes del aula y el ruido del patio de fondo, donde empezó a tomar forma lo que hoy es Lipp Suchen. Alejo Aubone (guitarra y voz), Luciano Molina (batería), Mateo Riveros (guitarra) y Matheo Gonzalez (teclado y voz) son cuatro estudiantes de una escuela técnica de San Juan que, en lugar de seguir la corriente de su generación, eligieron el rock nacional como bandera. El camino los llevó de los recreos a la peatonal, de la peatonal a los bares y ahora, con apenas dos años de historia, al Teatro Oscar Kummel.

La peatonal como primer escenario

Antes de los teatros y los bares, estuvo la vereda. Un día sin clases, con los instrumentos y los parlantes a mano, Alejo propuso lo que nadie parecía estar haciendo en la ciudad: tocar Charly García en la peatonal. La respuesta del público sanjuanino fue inmediata. "Siempre nos dicen que les sorprende que alguien tan joven esté haciendo ese tipo de música", reconoció uno de los integrantes. Esa escena se convirtió en una constante: la banda en la calle, los transeúntes deteniéndose, la sorpresa de ver a cuatro adolescentes interpretar con solvencia un repertorio que muchos de los espectadores conocieron décadas atrás.

¿Por qué Charly a los 18?

Es la pregunta que se impone sola. En una época donde el trap y los géneros urbanos dominan las listas de reproducción de los jóvenes, Lipp Suchen eligió adentrarse en el universo de Charly García, Sui Generis y el rock progresivo argentino de los setenta. La respuesta que dan no es nostálgica ni impostada: es genuina.

"Nos abrió totalmente la cabeza. Nos partió al punto de reflexionar, pensar, ver cosas que nunca nos imaginamos", explicaron. Para ellos, la diferencia está en qué deja una canción después de escucharla. "Uno busca que le enseñe algo, que le quede algo, que le muestre otras cosas", dijeron, con una claridad que contrasta con su edad.

La llegada a esa música fue gradual. Algunos pasaron por bandas más comerciales antes de profundizar en el universo de García. Otros lo escucharon en casa, de refilón, en la radio o la televisión. Pero todos terminaron en el mismo lugar: convencidos de que ese legado vale la pena honrar.

Una noche en el Kummel

El 2 de mayo, Lipp Suchen sube al escenario del Teatro Oscar Kummel para presentar un tributo a Charly García y las bandas en las que formó parte a lo largo de su carrera: Sui Generis, Serú Girán y su etapa solista, entre otras. El show promete recorrer los grandes clásicos —los que la gente identifica de inmediato— pero también incluir canciones menos conocidas para el fanático más exigente.

"Va a haber mucho sentimiento, mucha nostalgia. Vamos a recorrer Sui Generis, Serú Girán, los hits. Pero para el fanático también va a encontrar cosas que no son tan conocidas", adelantaron.

Las entradas están disponibles en tres modalidades: las primeras 50 fueron a $5.000, la segunda tanda está a $7.000 y el resto, con capacidad total de 210 personas, a $10.000. Se pueden adquirir de forma física en el teatro, o a través de la plataforma soloentradas.com.ar. También habrá entradas disponibles el mismo día del evento.

Una agenda cargada y temas propios en el horizonte

El 2 de mayo es solo el primer capítulo de un mes intenso. El 8 de mayo, Lipp Suchen participará del Cover Fest, y el 24 de mayo estará en el Grita Rock, un evento en su segunda edición donde la banda planea presentar composiciones propias por primera vez. "Estamos muy con eso. Estamos tratando de preparar nuestros temas", confirmaron.

Todo esto mientras terminan el séptimo año de la EPET N°5 con orientación en Energías Renovables, ensayan una vez por semana en la casa de uno de los integrantes y proyectan tocar en bares dos veces al mes. La logística es compleja, pero el entusiasmo no falla.