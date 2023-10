En este mes de octubre, los colegios privados de San Juan ya comenzaron con la preinscripción para el ciclo lectivo 2024. En medio de este proceso, muchas instituciones solicitaron adelantos de la matrícula para poder anotar a los chicos. En este sentido, desde el Ministerio de Educación explicaron que la inscripción en los colegios privados no puede exceder el monto que se paga por dos cuotas mensuales.

En contacto con DIARIO HUARPE, la directora de Educación Privada de Educación, Liliana Piegaia, explicó que es habitual que en estas fechas se comience con el proceso de matriculación, especialmente para los alumnos que ingresan en el nivel inicial o entran a primer grado de primaria o a primer año de secundaria.

Piegaia explicó que el monto de la cuota de inscripción o matrícula no puede exceder el valor de dos cuotas mensuales del colegio en cuestión. La funcionaria explicó que el cálculo se realiza tomando en cuenta que son casi diez meses de dictado de clases que se cobran con la cuota mensual. Los dos meses restantes también se cobran, pero en la inscripción. La directora explicó que si bien en esos dos meses no hay actividad académica, si se generan gastos de mantenimiento edilicio y pago de algunos trabajadores de los colegios que no cobran su sueldo de un aporte estatal, sino que sus haberes corren por cuenta del colegio en el que trabajan.

La funcionaria agregó que aún no es posible que los colegios tengan un cálculo exacto de cuánto será el valor de la matrícula. Es que para ello deben esperar el aumento previsto para el mes de noviembre. Esto quiere decir que durante el mes que viene se aumentará el valor de la cuota mensual y se deberá tomar ese valor como referente para establecer el precio final de la matrícula para el 2024.

Sobre el aumento de cuotas que se viene, Piegaia agregó que los incrementos se calculan a través del Índice Provincial de Aranceles de Educación Privada (Ipadep) que realiza el Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas del Ministerio de Hacienda y Finanzas. Estas variables se realizan teniendo en cuenta la evolución de salarios cargo testigo de docente con antigüedad, el índice de precios al consumidor nacional y el coeficiente de variación salarial nacional.

Por eso, la funcionaria recordó que una vez que se defina cuánto aumentará la cuota en noviembre, teniendo en cuenta el Ipadep, cada colegio tomará como base esa nueva cuota mensual, para calcular el precio de la inscripción del próximo ciclo lectivo.

La funcionaria agregó que es posible que como una forma de darle facilidades a los padres, algunos colegios hayan cobrado por adelantado algún porcentaje de la futura inscripción, pero aseguró que no deben no pueden cobrar el monto total porque aún desconocen a cuánto ascenderá. "La matriculación definitiva se hace en diciembre", aseguró.

La directora agregó que en caso de que haya algún tipo de irregularidad o que el monto de la inscripción que pide el colegio exceda ampliamente el valor aproximado de dos cuotas de la institución en cuestión, los padres se pueden dirigir a la dirección de Educación privada para presentar una queja formal.

La funcionaria recordó que ya se han registrado casos de padres que han presentado quejas, en su mayoría de manera anónima, como una forma de evitar tener problemas con la institución a la que asisten sus hijos. Una vez recibido el reclamo desde Educación Privada, han asistido a las instituciones y han tratado de regularizar la situación en cuanto al cobro de cuotas o matrículas.

En números

58.000: es la cantidad aproximada de alumnos que cursan en los niveles inicial, primario y secundario de la educación privada. La mayor parte de los colegios recibe aporte oficial para solventar su funcionamiento.

70.09%: es el aumento que acumulan las cuotas de colegios privados en lo que va del 2023. En marzo aumentaron 19.36%, 36.55% en el mes de mayo y 14.18% en agosto.