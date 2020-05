El 65% de los inquilinos de San Juan reconoce que se endeuda para evitar el desalojo

Según la Federación de Inquilinos Nacional, el 65.3% de los sanjuaninos que alquilan se endeudó en el mes de mayo para evitar el desalojo. El dato proviene de una encuesta que realizaron durante la pandemia, tiempo en el que algunos ciudadanos vieron una rebaja en sus sueldos.

Entre los ítems que tuvieron en cuenta están las estrategias que utilizaron para afrontar el pago y la baja de ingresos. El 39.6% dijo endeudarse para hacerlo y el 24.7% sostuvo que recibió ayuda de familiares o amigos.

El 29.2% ajustó gastos, el 2.8% votó por otras opciones. Otro 2.8% optó por no responder y un 1% respondió que tuvo en cuenta todas las opciones anteriores.

“La gente tiene que decidir: o comer, o pagar el alquiler o pagar servicios”, dijo a DIARIO HUARPE el titular de la Asociación de Inquilinos de San Juan, Víctor Bazán.

Incluso, en las estadísticas informan que 78.8% no pudo abonar el alquiler de mayo, mientras que, el 21.2% si lo hizo.

Hubo algunos ciudadanos que no pudieron pagar. Bazán informó que la semana pasada registraron 10 intentos de desalojo, 7 de ellos se concretaron. Los define como intentos, ya que los propietarios incitan a quienes les alquilan que se vayan de las viviendas, no lo hacen de manera directa. “Cuando no podés pagar te invitan a desocupar o te empiezan a cortar los servicios, están todo el tiempo hostigando”, dijo.

En el sondeo se incluyó el tema amenazas o maltratos por no abonar a tiempo y el 67.3% respondió que no las sufrió; 14.6% dijo que lo amenazaron con desalojarlo; el 7% respondió que sufrió otro tipo de amenazas; el 6.7% fue hostigado; el 2.6% sufrió violencia verbal 2.6%; al 0.9% los discriminaron y al 0.9% lo desalojaron.

Además, la Federación de Inquilinos averiguó que gran parte de los dueños o inmobiliarias no proporcionaron un CBU para que les transfieran el dinero y no tengan que movilizarse en medio de la pandemia. Un 63% de los encuestados no recibió este código y otro 22.6% si lo hizo. A otros, un 8.9% también se lo dieron, pero le cobraron recargo. Bazán aseguró que hasta pusieron un “delivery inmobiliario para cobrar la renta”. Por último, un 5.4% dijo que no quiso pedir esto.

Sobre la falta de entrega del CBU, el titular de la Asociación de Inquilinos dijo que “el problema está en que no quieren declarar sus bienes para no pagar impuestos”.

Mientras esto ocurre, siguen llegando pedidos de ayuda a la entidad local que se comunica con la Defensoría del Pueblo, pero Bazán opinó que “no comprenden las situaciones de emergencia”. Los datos se los mandan por correo, son estudiados, luego el abogado tiene que hacer un dictamen y después citar a las partes. “A veces se necesitan resoluciones en el momento y no las hay, la gente termina yéndose del lugar que alquila al no tener ninguna solución”, cerró Víctor Bazán.