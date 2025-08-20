El actor Nicolás Vázquez se refirió públicamente a la confirmación de su separación tras 18 años de relación, luego de que Gimena Accardi admitiera haber mantenido una relación extramatrimonial. En declaraciones a la prensa, Vázquez describió el difícil momento personal que ambos atraviesan y confirmó el inicio formal del proceso de divorcio.

Vázquez relató que se reunió con Accardi en la mañana de este martes en la vivienda que compartían, con el objetivo de brindarle apoyo ante la divulgación pública de los hechos. El actor evitó entrar en detalles específicos sobre la infidelidad, pero validó la versión de los hechos expuesta por su expareja. Hizo especial hincapié en preservar la dignidad de la relación y desalentó cualquier intento de profundizar en aspectos sensibles o especulativos.

Lejos de realizar señalamientos o expresiones de reproche, el actor enfatizó que la decisión de separarse es el resultado de un proceso de distanciamiento que se extendió durante el último año. Mencionó que la pareja había recurrido a terapia y que, en su percepción, un viaje a Miami representó un punto de inflexión negativo en su dinámica. Vázquez sostuvo que, cuando el amor y la admiración mutua dejan de crecer y la relación se basa solo en la inercia, se allana el camino para que ocurran este tipo de situaciones.

El intérprete se refirió a Accardi con respeto y afecto, calificándola como una persona de gran valor y destacando los veintiocho años de historia que comparten. Aseguró que, si bien la relación conyugal ha concluido, el vínculo afectivo perdura y que ambos se comprometieron a mantener una relación familiar cordial. La pareja no tiene hijos en común, pero Vázquez subrayó la fortaleza de la familia que construyeron a lo largo de las décadas.

Al ser consultado sobre una posible reconciliación, Vázquez fue categórico al afirmar que no la contempla, describiendo al divorcio como la opción más sana para ambos en la actualidad. La noticia ha conmocionado al ambiente del espectáculo local, dada la imagen de solidez y longevidad que proyectaba la pareja públicamente.