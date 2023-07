El adiós de una leyenda: Robbie Lawler se retiró tras el UFC 290

El pasado fin de semana, Robbie Lawler decidió colgar los guantes y terminar su historia dentro de UFC. El reconocido e histórico peleador dio un paso al costado y culminó con una carrera más que espectacular. Sin lugar a dudas, entristeció a los fanáticos de las MMA. En el UFC 290, noqueó a Niko Price y se despidió de las Artes Marciales Mixtas de la mejor manera posible.

"Estaba tratando de ver mi carrera y estar agradecido por este momento y todo lo que sucedió. Estaba sólo agradecida y agradecida por eso, solo gratitud es lo que estaba abrazando. Es un honor y un maldito placer ver eso. El UFC y Dana (White) hicieron un gran trabajo honrándome", fue lo que comenzó diciendo Lawler en la conferencia de prensa posterior al UFC 290 del sábado.

Luego, Robbie también indicó lo siguiente sobre el espectáculo de este fin de semana: "Los fanáticos hicieron un gran trabajo al honrarme a mí y a mi carrera y todo lo que le he dado al deporte. Estoy feliz de que todos estén aceptando lo que he tratado de hacer. Siempre estoy tratando de salir y noquear a la gente y pelear. Siempre lo disfruté. Fue una carrera larga y loca".

Más dichos de Robbie Lawler

"Siempre me han gustado las MMA, y supongo que es por eso que he podido hacerlo durante tanto tiempo. Lo que hace que este retiro sea bastante fácil para mí es que en realidad fue el primer día que me sentí bien en todo este campamento. Sin embargo, eso es lo que realmente quieres: encontrar la manera de ser realmente bueno algún día, en tu mejor momento", reconoció el histórico peleador de UFC.

Para cerrar, Robbie Lawler comentó: "Pude hacer eso. Las cosas no funcionan como antes, pero obviamente lo hacen aquí y allá. Hubo destellos, y usarías esos destellos para decir, 'OK, ahí está. Bien, ¿podemos seguir así para el resto del campamento? Entonces es arriba y abajo. Es difícil recuperarse. Es difícil esforzarte como yo me exijo. Hacer extra es difícil. No puedo hacer extra. Pero ahora que estoy jubilado, puedo hacer ese extra y torturarme porque no tengo que recuperarme de nada”.