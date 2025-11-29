En Namibia, un político con un nombre que remite a uno de los personajes más controvertidos de la historia mundial volvió a imponerse en las elecciones locales, logrando su quinto triunfo consecutivo en la circunscripción que representa.

Se trata de Adolf Hitler Uunona, un hombre de 59 años que desde 2004 es el representante de Ompundja, una pequeña zona del norte del país con menos de 5.000 habitantes, bajo las siglas de la Organización Popular del África Sudoccidental (SWAPO).

Aunque la Comisión Electoral de Namibia aún no ha difundido los resultados oficiales, diversas fuentes aseguran que Uunona obtuvo una victoria contundente, similar a la de 2020 cuando logró el 85% de los votos.

Lejos de la polémica que su nombre podría generar, el político ha sido reconocido localmente por su compromiso social y su trabajo contra el apartheid. En declaraciones pasadas, aclaró su distancia con la ideología nazi: "Hasta que no crecí no me di cuenta: Este hombre quería subyugar al mundo entero. Yo no tengo nada que ver con nada de eso".

Uunona explicó que fue su padre quien le puso ese nombre, probablemente sin comprender su significado histórico. "De niño lo veía como un nombre totalmente normal", afirmó, y agregó: "No significa que tenga el carácter de Adolf Hitler o que me parezca al de Adolf Hitler de Alemania".

En su vida cotidiana prefiere usar el nombre de Adolf Uunona y ha descartado cambiarlo, porque considera que ya es "demasiado tarde para eso".