La sonrisa no solo cumple una función estética. También influye en la autoestima, la seguridad personal y la manera en que las personas se relacionan con el mundo. En una sociedad atravesada por la imagen y la exposición constante, muchas personas dejan de sonreír libremente por vergüenza, miedo o problemas de salud bucal que nunca trataron a tiempo. En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, “nos visita el doctor Fabio Galdeano, odontólogo”, quien reflexionó sobre el impacto emocional de recuperar la sonrisa y la importancia de las consultas odontológicas preventivas.

“El concepto de volver a sonreír surge porque en algún otro momento ya lo hicimos”, explicó Galdeano al comenzar la entrevista. Según el profesional, con el paso del tiempo muchas personas descuidan aspectos importantes de su salud y terminan dejando de lado algo tan esencial como sonreír con tranquilidad. “Necesitamos que esos cuidados vuelvan y que esas sonrisas estén también en los adultos”, sostuvo.

Para el odontólogo, recuperar una sonrisa implica mucho más que un cambio físico. “La forma en que nos mostramos es la manera en la que vamos a interactuar con nuestro entorno”, señaló. Por eso, remarcó la importancia de sentirse seguros al hablar, asistir a una entrevista laboral o participar de reuniones familiares. “Debemos interactuar desde un lugar de tranquilidad y seguridad con nosotros mismos”, afirmó.

La odontología y el impacto emocional

Durante la charla, Galdeano explicó que la odontología moderna también trabaja sobre las emociones de los pacientes. “Cuando devolvemos una sonrisa, le damos la posibilidad a la persona de encontrarse emocionalmente en un lugar muy diferente al que llegó al consultorio”, expresó.

Además, destacó que muchos pacientes todavía llegan con temor por experiencias negativas del pasado. “Existe una idea antigua de la odontología, pero hoy el tratamiento es mucho más amigable”, indicó. Según explicó, las nuevas tecnologías y técnicas permiten procesos menos invasivos y más cómodos para quienes necesitan recuperar la función y la estética de la boca.

El profesional también hizo hincapié en la importancia de las consultas periódicas. “La periodicidad nos permite detectar patologías a tiempo y encontrar diagnósticos más certeros”, explicó. Una consulta preventiva puede evitar problemas mayores, tanto desde lo económico como desde lo funcional.

“Si una caries se detecta en un estadio inicial, el tratamiento será mucho menos invasivo”, comentó. Incluso detalló que muchas veces es posible evitar tratamientos de conducto o extracciones gracias a controles tempranos.

Redes sociales, información y prevención

Uno de los temas que surgió durante la entrevista fue el impacto de las redes sociales y la información que circula en internet. Galdeano reconoció que hoy los pacientes llegan mucho más informados a las consultas, aunque advirtió sobre el riesgo de la desinformación.

“Encontramos desafíos en redes sociales sobre cómo blanquear dientes con cualquier cosa que tengamos en casa”, señaló. Por eso, recomendó siempre consultar con profesionales y utilizar internet únicamente como complemento, no como reemplazo de una evaluación presencial.

El odontólogo también explicó que muchas personas intentan resolver problemas enviando fotos por WhatsApp. “Las imágenes pueden servir como complemento para detectar una urgencia, pero un tratamiento serio necesita una consulta presencial”, aclaró.