El Gobierno de San Juan avanza en un análisis técnico y urbanístico para modificar los actuales códigos de construcción y permitir el desarrollo de edificios de hasta 20 pisos en distintos sectores del Gran San Juan. La iniciativa forma parte de un plan más amplio impulsado por el Ministerio de Infraestructura que busca ordenar el crecimiento urbano y facilitar inversiones inmobiliarias de gran escala.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que ya existen conversaciones con áreas clave para actualizar los límites de altura que hoy rigen en la provincia. “Estamos dialogando con Planeamiento para llevar a 20 pisos la línea de construcción de la provincia”, sostuvo el funcionario, quien explicó que el objetivo es adaptar el desarrollo urbano local a estándares que ya se observan en otras ciudades ubicadas en zonas sísmicas similares.

Perea puso como ejemplo a Santiago de Chile, donde recientemente estuvo por cuestiones laborales. “Me tocó ir a una actividad y estábamos parando en el piso 33. Miraba los edificios de 30 o 35 pisos y pensaba que es la misma zona sísmica que tenemos nosotros, incluso peor”, relató en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV.

En ese sentido, consideró que San Juan quedó rezagada en materia de altura edilicia. “Nosotros seguimos chato, seguimos a ocho o nueve pisos”, afirmó el ministro, al remarcar que las nuevas tecnologías constructivas y las normas antisísmicas permiten avanzar en proyectos de mayor envergadura sin comprometer la seguridad.

La discusión sobre elevar el límite de altura está vinculada directamente con otro de los proyectos estratégicos que impulsa Infraestructura: la elaboración de un master plan urbano para distintos terrenos del Gran San Juan. Según explicó Perea, la Provincia creó un Departamento de Dirección de Proyectos Urbanos integrado por equipos técnicos que trabajan en detectar áreas aptas para futuros desarrollos inmobiliarios.

La idea es generar estudios preliminares y propuestas urbanísticas para ofrecerle al inversor información ya procesada, reduciendo tiempos y costos. “Detectamos terrenos en distintos puntos de la provincia y hacemos una especie de master plan. Entonces viene el inversor y ya tiene una idea de partido desarrollada”, señaló.

Como ejemplo, el funcionario explicó que el Estado podría presentar esquemas iniciales que indiquen la factibilidad de construir complejos de torres, áreas comerciales o desarrollos mixtos en determinados sectores. “Nosotros no hacemos el proyecto terminado, pero sí mostramos posibilidades concretas. Por ejemplo: acá entran cuatro torres de 20 pisos”, indicó.

Desde el Gobierno entienden que este esquema permitiría acelerar inversiones privadas en momentos en que San Juan busca acompañar el crecimiento económico vinculado a la minería y la expansión demográfica prevista para los próximos años.

La eventual modificación de los códigos urbanos todavía se encuentra en etapa de análisis técnico y requerirá consenso entre distintas áreas gubernamentales y municipales. Sin embargo, el planteo ya abrió el debate sobre cómo deberá crecer el Gran San Juan en las próximas décadas y cuál será el perfil urbano que tendrá la provincia en el futuro.