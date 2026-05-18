El futuro del complejo habitacional La Ramada, una de las obras más importantes que quedó frenada tras la paralización de la obra pública nacional, comenzó a definirse en medio de negociaciones entre el Gobierno de San Juan y Nación. La intención de la gestión de Marcelo Orrego es quedarse con el proyecto, terminarlo y luego adjudicar los departamentos mediante el IPV.

El emprendimiento fue impulsado originalmente por el extinto Procrear y contempla 249 departamentos. La obra comenzó en 2022, pero quedó paralizada luego del recorte de fondos nacionales durante la gestión de Javier Milei.

Ahora, la Provincia busca asumir el control total del proyecto para evitar que el complejo quede abandonado y pueda deteriorarse con el paso del tiempo.

El ministro de Infraestructura, Fernando Perea, confirmó que avanzan las conversaciones con Nación para lograr el traspaso tanto de La Ramada como de La Nave, el otro proyecto del Procrear en San Juan.

“Hay dos Procrear. Uno tiene un 60% de avance y dentro de ese conjunto hay un sector prácticamente terminado, como es La Ramada”, explicó el funcionario.

Perea aseguró que el objetivo oficial es continuar la obra y entregar las viviendas lo antes posible. “Hemos pedido que nos traspasen los dos, poder continuarlos, juntar los fondos y terminarlos”, afirmó.

En el Gobierno provincial consideran que La Ramada es una obra recuperable por el importante nivel de avance que presenta. “Es una lástima dejarlo abandonado como está”, sostuvo el ministro.

Para avanzar con la finalización, la Provincia analiza distintas alternativas de financiamiento. “Estamos buscando la posibilidad de algunos créditos o préstamos para poder terminarlo y entregarlo lo antes posible”, agregó.

La propuesta oficial contempla que, una vez concluido, el complejo sea incorporado a los sorteos y adjudicaciones que realiza el IPV, dándole así continuidad al objetivo habitacional original del proyecto.

En ese marco, una delegación nacional ya visitó San Juan y mantuvo reuniones con autoridades provinciales, el IPV y la empresa constructora para evaluar el estado actual de la obra y avanzar en los detalles del posible traspaso.

La Nave, complejo

Distinta es la situación de La Nave, el otro desarrollo del Procrear que quedó prácticamente sin iniciar. “El terreno de La Nave está casi virgen”, explicó Perea.

Por eso, el Gobierno provincial ya piensa en otro esquema para intentar desarrollarlo. La idea es avanzar en un modelo público-privado que permita atraer inversiones privadas para construir el complejo. “Hay que empezar a evaluar y trabajar lo público-privado. Que venga una empresa, le das el terreno por una cantidad de años y que construyan”, señaló el ministro.

Perea reconoció además que actualmente la Provincia no está en condiciones de afrontar sola una obra de semejante magnitud debido a los costos que implicaría. Así, mientras La Ramada aparece como una obra que podría reactivarse en el corto plazo, La Nave asoma como un proyecto a desarrollar más adelante y bajo otro esquema financiero.