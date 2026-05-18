El crecimiento del interés por comenzar estudios universitarios en la educación pública volvió a poner en tensión la situación presupuestaria de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Mientras la institución proyecta una convocatoria récord de aspirantes para el próximo ciclo lectivo, las autoridades reconocen que deben sostener el funcionamiento bajo un escenario de recortes, pérdida salarial y migración de docentes hacia otros sistemas educativos.

El dato quedó reflejado en la organización de la Feria Educativa 2026, donde la UNSJ espera recibir más de 10.000 estudiantes, unos 2.000 más que el año pasado. Sin embargo, detrás de ese aumento aparece una preocupación estructural: cómo afrontar una mayor demanda estudiantil en un contexto de emergencia presupuestaria que ya lleva dos años.

“El presupuesto que se nos ha asignado es exiguo. Hace bastante complejo poder administrar y llevar adelante todas las tareas”, explicó a DIARIO HUARPE el secretario Administrativo Financiero de la UNSJ, Ricardo Coca.

Según detalló el funcionario, el sistema universitario nacional sufrió un recorte superior al 30% en los últimos años. La participación del financiamiento universitario dentro del Producto Bruto Interno cayó del 0,72% al 0,47%, situación que obligó a las universidades públicas a redefinir prioridades internas.

Pese al ajuste, en la UNSJ aseguran que el objetivo inmediato será sostener las áreas esenciales para garantizar el acceso y la permanencia de los nuevos estudiantes. “Nosotros estamos en una emergencia presupuestaria de hace dos años. La prioridad está destinada al aula, higiene y seguridad, becas y comedor”, sostuvo Coca.

La universidad concentra gran parte de sus recursos en mantener operativos los servicios de bienestar universitario, especialmente el comedor y el sistema de becas, considerados claves para acompañar a quienes ingresan al sistema público.

Desde la Secretaría de Extensión Universitaria confirmaron que el crecimiento del interés por estudiar en la UNSJ viene sosteniéndose desde hace varios años. La secretaria Laura Garcés explicó que la convocatoria estudiantil aumentó progresivamente y que este año esperan superar ampliamente las cifras anteriores.

“Los últimos años pasamos de 7.000 a 8.000 estudiantes. Este año esperamos eso y más”, señaló.

La funcionaria remarcó además que la universidad continuará mostrando no sólo su oferta académica, sino también toda la estructura de acompañamiento institucional que rodea la vida universitaria. Entre ellas aparecen las becas, bibliotecas, deportes, actividades culturales y espacios de contención.

La universidad busca sostener servicios básicos

Aunque las autoridades sostienen que la UNSJ está en condiciones de recibir a más estudiantes, reconocen que el funcionamiento cotidiano se sostiene bajo un esquema de administración restringida.

La estrategia institucional apunta a evitar recortes en las áreas vinculadas directamente con el cursado y la permanencia estudiantil. Por eso, el foco está puesto en garantizar el dictado de clases, los sistemas de asistencia alimentaria y las condiciones mínimas de infraestructura.

Más demanda y menos financiamiento

El crecimiento de estudiantes interesados en ingresar a la universidad pública coincide además con limitaciones para expandir la oferta académica.

Uno de los casos más representativos es Medicina. La carrera ya fue aprobada por el Consejo Superior de la UNSJ y por la Coneau, pero todavía no puede implementarse por falta de financiamiento nacional.

“La carrera está aprobada, pero no llega el financiamiento”, explicó Garcés.

Mientras tanto, la universidad busca sostener la incorporación de tecnicaturas y trayectos intermedios dentro de carreras existentes, especialmente en áreas de ingeniería y comunicación.

Para las autoridades, la discusión de fondo sigue siendo presupuestaria. “La solución es que el Gobierno nacional cumpla con la ley de financiamiento universitario, que es una ley que está aprobada”, concluyó Coca.

En ese marco, la UNSJ afronta un escenario paradojal: una demanda creciente de jóvenes que buscan acceder a la educación pública, mientras la estructura universitaria intenta sostenerse con recursos limitados y bajo una emergencia presupuestaria que continúa abierta.