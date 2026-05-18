La comunidad de La Puntilla volvió a reunirse este fin de semana para celebrar la tradicional fiesta en honor a San Isidro Labrador, patrono de los trabajadores rurales y de la producción agrícola.

La jornada estuvo marcada por la participación de familias, productores y fieles que peregrinaron para compartir una de las celebraciones religiosas más representativas de la zona.

a comunidad de La Puntilla volvió a reunirse para vivir una jornada de fe. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Caucete)

Durante el encuentro se realizaron actividades litúrgicas y momentos de oración en los que los presentes acompañaron la imagen del santo y renovaron una tradición que cada año convoca a vecinos de distintos sectores de Caucete.

Tras la peregrinación, los fieles participaron de la misa en honor a San Isidro Labrador. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Caucete)

La celebración también puso en valor el trabajo de quienes se desempeñan en el campo y mantienen viva la producción local. “Hay algo muy especial en estos encuentros y es esa fe sencilla que siempre nos vuelve a encontrar”, expresó Romina Rosas, intendente de Caucete.

San Isidro Labrador es el patrono de los agricultores, campesinos y trabajadores rurales. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Caucete)

Además, durante la fiesta religiosa se pidió por la protección de las familias cauceteras, la producción y el trabajo de la comunidad.

La peregrinación inició desde la capilla de San Isidro Labrador y culminó con una misa. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Caucete)

La festividad de San Isidro Labrador volvió a convertirse así en un punto de encuentro para los fieles que cada año mantienen viva una de las tradiciones religiosas más arraigadas del departamento.

Los fieles elevaron pedidos por las familias, la producción y el trabajo rural. (Foto: Gentileza/Municipalidad de Caucete)