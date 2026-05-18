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Caucete vivió una multitudinaria fiesta por San Isidro Labrador
POR REDACCIÓN
La comunidad de La Puntilla volvió a reunirse este fin de semana para celebrar la tradicional fiesta en honor a San Isidro Labrador, patrono de los trabajadores rurales y de la producción agrícola.
La jornada estuvo marcada por la participación de familias, productores y fieles que peregrinaron para compartir una de las celebraciones religiosas más representativas de la zona.
Durante el encuentro se realizaron actividades litúrgicas y momentos de oración en los que los presentes acompañaron la imagen del santo y renovaron una tradición que cada año convoca a vecinos de distintos sectores de Caucete.
La celebración también puso en valor el trabajo de quienes se desempeñan en el campo y mantienen viva la producción local. “Hay algo muy especial en estos encuentros y es esa fe sencilla que siempre nos vuelve a encontrar”, expresó Romina Rosas, intendente de Caucete.
Además, durante la fiesta religiosa se pidió por la protección de las familias cauceteras, la producción y el trabajo de la comunidad.
La festividad de San Isidro Labrador volvió a convertirse así en un punto de encuentro para los fieles que cada año mantienen viva una de las tradiciones religiosas más arraigadas del departamento.