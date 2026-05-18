El arranque de nuevos proyectos mineros y el entusiasmo que reinó en la reciente Expo San Juan Minera 2026 aportan una cuota de optimismo en la provincia que no se verifica en otras regiones del país, donde la marcha de la macroeconomía es similar pero no encuentra todavía el mismo horizonte de recuperación y despegue.

A la ya tradicional muestra del presente y el potencial minero provincial, se sumaron gestos de la política, como fue la constitución de una Mesa Federal, con San Juan a la cabeza, el respaldo de altos funcionarios del Gobierno nacional (Karina Milei, Martín Menem, Diego Santilli) y la participación de numerosos gobernadores. Y la presencia efectiva de CEOs, gerentes y profesionales de grandes empresas internacionales concretamente interesados en invertir en territorio sanjuanino.

Del otro lado de la “cadena minera” en la Expo emergieron los jóvenes y adolescentes. Cientos de chicas y chicos que acudieron a la feria en busca de oportunidades. Algunos con la intención de encontrar trabajos mejor remunerados o capacitarse para tener mejores chances de ser elegidos por las compañías. Otros, pensando qué carrera estudiar para vincularse mejor con los servicios profesionales y técnicos que demanda la industria.

Algunas señales alentadoras de cara al futuro han sido el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) enfocado en atraer inversiones superiores a US$200 millones en sectores estratégicos como la minería y la energía. También apunta en el mismo sentido la modificación de la Ley de Glaciares, que reduce las áreas de protección en reduce la protección específicamente a su "función hídrica comprobable".

Para completar, este escenario, días atrás se conocieron declaraciones del empresario e influencer Beltrán Briones, quien señaló a San Juan como una de las "joyitas" de la Argentina, tanto para invertir como para vivir.

Humor nacional, en picada

Sin embargo, la situación a nivel nacional no es la misma. Un reciente estudio nacional llevado a cabo por la consultora D'Alessio Irol - Berensztein durante el cierre de abril de 2026 puso de manifiesto las preocupaciones que impregnan el tejido social argentino en general. El relevamiento, titulado "Humor Social y Político Nacional", analiza minuciosamente cómo la situación económica y la gestión política nacional están moldeando el estado anímico y las expectativas de los ciudadanos en la mayoría de las provincias de la Argentina (Neuquén, junto con San Juan podrían ser las excepciones).

La evaluación que los argentinos realizan sobre la situación económica general del país continúa mostrando una tendencia a la baja que -parece- no se detendría en el corto plazo. Según los datos obtenidos, un contundente 68% de los encuestados afirma que la realidad actual es peor que la del año pasado, lo que representa un incremento del pesimismo de 4 puntos respecto al mes anterior.

Por otro lado, apenas un 31% de la población mantiene una mirada optimista, creyendo que la situación ha mejorado, cifra que también sufrió un retroceso de 4 puntos en comparación con la medición previa. Este sentimiento negativo se ha extendido incluso entre los votantes de La Libertad Avanza (LLA), donde el optimismo cayó 6 puntos para ubicarse en un 67%, mientras que en sectores como Provincias Unidas el pesimismo trepó al 84%.

Las miradas hacia el futuro tampoco ofrecen un alivio significativo en el humor social de los encuestados para el próximo ciclo anual de la economía nacional. El informe revela que las expectativas económicas para el año que viene han decrecido dos puntos adicionales, situando el pesimismo en el 56% de la muestra total consultada.

En contraposición, solo un 39% de los ciudadanos conserva la esperanza de que la economía pueda experimentar una mejora dentro de doce meses. Esta brecha entre quienes esperan un futuro próspero y quienes temen un empeoramiento mayor subraya la fragilidad de la confianza pública en el rumbo económico que ha tomado la nación.

Cae la imagen del Gobierno nacional

La percepción sobre la gestión del gobierno que encabeza el presidente Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde el inicio del mandato libertario en la Casa Rosada. La aprobación pública parece no encontrar un piso sólido, especialmente tras los recientes escándalos y las sospechas de corrupción que han salpicado a diversos miembros de su gabinete de ministros.

Actualmente, un 61% de la ciudadanía evalúa negativamente el desempeño oficial, mientras que el apoyo al equipo de gobierno ha retrocedido hasta el 37%, lo que significa una caída de 4 puntos en ambas direcciones. Entre sus propios votantes, la aprobación sufrió un golpe de 7 puntos, descendiendo hasta el 80%, mientras que en Provincias Unidas el 78% califica la gestión como mala o muy mala.

Dentro del mapa de angustias de los argentinos, la incertidumbre económica se consolida como la preocupación número uno para la gran mayoría de la población. Con un 65% de menciones, este factor encabeza la agenda de inquietudes, seguido muy de cerca por el flagelo de la inseguridad que afecta a un 61% de los ciudadanos.

El tercer lugar del podio de preocupaciones lo ocupa nuevamente la inflación, que con un 60% se mantiene como un desafío constante para el poder adquisitivo. No obstante, las prioridades varían según la afinidad política: para los libertarios la inseguridad lidera con un 77%, mientras que para los seguidores de FP los ajustes del gobierno encabezan la lista con un 88% de menciones.

El podio de los políticos

El escenario de posicionamiento de los dirigentes políticos también muestra cambios significativos en la valoración positiva del electorado durante este último bimestre. Guillermo Francos es quien hoy encabeza el ranking de imagen con un 46%, seguido por Patricia Bullrich con un 43% y un Mauricio Macri que logró mejorar 5 puntos en su valoración personal.

Llama la atención el posicionamiento del presidente Milei, quien se ubica en el séptimo lugar con un 35% de valoración positiva, quedando por detrás del principal líder opositor, Axel Kicillof, quien goza de un 40%. Mientras los seguidores de LLA mantienen su apoyo a Francos y Bullrich, los votantes de Provincias Unidas valoran especialmente a la vicepresidente Victoria Villarruel con un 65% de imagen positiva.

La medición de humor social y político nacional se realizó bajo una metodología de recolección de datos mediante encuestas online entre el 28 y el 30 de abril de 2026. El estudio técnico incluyó un total de 800 casos efectivos de personas mayores de 18 años residentes en todo el territorio de la República Argentina.