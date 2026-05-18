El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, ha formalizado el llamado a la Licitación Pública Nº 07/2026 para la ejecución de la obra de "Ampliación, Refacción y Refuncionalización de la Escuela Albergue Domingo French", ubicada en la localidad de Las Lagunas, en Sarmiento. Esta medida representa la culminación de un compromiso asumido en agosto del año pasado por las autoridades provinciales, tras las intensas jornadas de protesta y la toma del establecimiento por parte de la comunidad educativa que exigía condiciones dignas para estudiar.

El proyecto contempla una intervención integral que no solo busca reparar los daños estructurales, sino también modernizar y ampliar las instalaciones actuales. Según el presupuesto oficial aprobado, la inversión total asciende a la suma de $4.957.926.078,54, la cual será financiada con partidas presupuestarias distribuidas entre los años 2026 y 2027. El plazo de ejecución previsto es de 360 días corridos, lo que asegura que, en el transcurso de un año, la comunidad de Las Lagunas contará con un edificio escolar transformado por completo.

Una comunidad que dijo "Basta" al abandono

La génesis de esta obra se remonta a los primeros días de agosto de 2025, cuando los padres y madres de los niveles inicial, primario y secundario decidieron tomar la escuela bajo el lema “Escuela Tomada. No más parches”. En aquel entonces, los reclamos visibilizaron una situación de negligencia histórica: baños colapsados, puertas atadas con alambres, falta de gas, y un albergue que fue declarado “inhabitable” por los propios técnicos ministeriales. La precariedad era tal que las clases presenciales debieron suspenderse, obligando a los alumnos a una modalidad virtual casi imposible de sostener en una zona rural con escasa conectividad a internet.

Durante la toma de 2025, la comunidad educativa fue categórica al rechazar soluciones temporales. “Nuestros hijos no pueden seguir estudiando en estas condiciones”, afirmaban los padres ante lo que calificaban como años de abandono estatal. Tras reuniones con funcionarios del Ministerio de Educación, se acordó un plan de dos etapas: una de reparaciones urgentes para retomar la presencialidad y una segunda de remodelación profunda. El llamado a licitación actual es la respuesta a esa promesa de dejar la escuela “como nueva”.

Detalles de la transformación edilicia

La obra licitada bajo el Expediente N° 500-000378-2026 incluye tareas que van mucho más allá del mantenimiento básico. El enfoque en la "refuncionalización" implica adaptar los espacios a las necesidades actuales de los cientos de alumnos que asisten, incluyendo a los más de 40 niños que utilizan el servicio de albergue y que residen en campos a más de 20 kilómetros de distancia.

Si bien en 2025 se realizaron trabajos de emergencia —como la instalación de luces de emergencia, renovación del sistema eléctrico, cambio de cañerías de gas y arreglos en seis aulas—, el nuevo proyecto abordará los problemas de fondo que aún preocupaban a la comunidad. Entre ellos, la infraestructura sanitaria, el cierre perimetral y la adecuación de los espacios comunitarios como patios y zonas verdes. Un punto crítico que la comunidad espera ver resuelto es el suministro de agua potable, un desafío que afecta no solo a la institución sino a todo el sureste de Sarmiento.

Inversión y transparencia en el proceso

La resolución ministerial autoriza a la Subsecretaría de Obras Públicas a avanzar con el proceso licitatorio, habiéndose ya aprobado la documentación técnica y los pliegos de bases y condiciones. El gasto se imputará al programa de "Remodelación y Construcción de Obras Públicas", específicamente bajo el subprograma destinado a infraestructura escolar. Para el año 2026, se ha previsto una partida de más de 3.305 millones de pesos, completándose el saldo restante en el ejercicio 2027.

Este paso administrativo es recibido con expectativa por los habitantes de Sarmiento, quienes en su momento designaron delegadas por cada nivel educativo para supervisar que el Estado cumpliera con su palabra. La licitación de esta obra de gran envergadura marca el inicio del fin de una era de "parches" para la Escuela Domingo French, devolviendo a los alumnos de Las Lagunas el derecho a una educación en un entorno seguro, moderno y, por sobre todo, digno.