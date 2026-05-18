El presidente Javier Milei iniciará la semana con una agenda centrada en la economía, el empleo y la inserción laboral, en un contexto marcado por la desaceleración inflacionaria y las dificultades en el mercado laboral formal.

La primera actividad será este lunes a las 9, cuando el mandatario brinde una charla en una universidad cuya sede todavía no fue informada oficialmente. Desde el entorno presidencial señalaron que la decisión busca “sorprender a los estudiantes”.

Además, el jefe de Estado tiene previsto participar de una segunda exposición vinculada a temas económicos y productivos durante los próximos días, en línea con el perfil que viene manteniendo en sus apariciones públicas.

Semanas atrás, Javier Milei participó de la Conferencia Anual del Milken Institute en Los Ángeles, donde expuso ante empresarios y fondos de inversión internacionales para promover la llegada de capitales a la Argentina.

Mientras tanto, el oficialismo intentará recuperar protagonismo en el Congreso con una sesión prevista para el miércoles 20 en la Cámara de Diputados.

La Libertad Avanza buscará avanzar con la denominada Ley Hojarasca, una iniciativa que propone eliminar cerca de 70 normativas consideradas obsoletas, y también con modificaciones en el régimen de Zonas Frías.

El espacio libertario además intentará frenar los pedidos de interpelación impulsados por sectores de la oposición contra Manuel Adorni en medio de la investigación judicial que lo involucra.

La convocatoria legislativa llega después de semanas de tensión parlamentaria y tras las últimas negociaciones que el oficialismo mantuvo con bloques aliados para sostener su agenda en el Congreso.