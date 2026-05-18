El mercado de la óptica en San Juan atraviesa un proceso de transformación marcado por la tecnología y un cambio en el hábito de los consumidores. En los últimos años, la preferencia por la contactología ha ganado terreno, desplazando en muchos casos el uso exclusivo del anteojo tradicional. “Lo que más estoy teniendo este último tiempo es la parte de contactología. Muchos usuarios con muchas ganas de usarlos, de conocer todo lo nuevo que ha salido también”, explicó Romina Cáceres, propietaria de Neo Visión, sobre las consultas a DIARIO HUARPE.

El auge se debe principalmente a una notable evolución tecnológica que ha priorizado el confort y la salud visual de las personas, debido a que las lentes actuales son mucho más cómodas y ofrecen una oxigenación superior en comparación con las de hace una década.

“Las mismas lentes de contacto de ahora no tienen nada que ver con las de hace 10 años atrás, hay unas que son muy cómodas, que tienen mejor oxigenación que otras”, destacó.

Además otra tendencia es el uso de lentes de contacto descartables de renovación mensual, que ha ganado terreno como una estrategia fundamental para cuidar la salud ocular, permitiendo evitar infecciones e irritaciones innecesarias y manteniendo el ojo más estable.

Sin embargo, esta innovación no solo alcanza a la contactología, sino también a la óptica convencional, donde ya se aplican “cristales con inteligencia artificial” que ofrecen mayor transparencia y eliminan aberraciones tanto en monofocales como en multifocales.

Lente de contacto o anteojos

A pesar de la practicidad de los lentes de contacto, desde el sector insisten en que no son un sustituto total del anteojo, sino un complemento. La recomendación profesional es clara: el ojo necesita periodos de oxigenación natural.

“Soy muy partidaria de que tengan las dos cosas. Una lente de contacto vos la podés usar durante el día y después el descanso lo tenés que realizar sí o sí con el anteojo. El ojo necesita el descanso”, remarcó Cáceres.

Cuándo usar los lentes de contacto. (Ilustrativo)

Para acceder a cualquier dispositivo de corrección visual, el primer paso ineludible es la visita al médico. La óptica trabaja exclusivamente bajo prescripción para garantizar la seguridad del paciente. “Siempre pedimos la receta porque sí o sí es importante que ellos vayan al oftalmólogo a hacerse el control clínico. De ahí ellos reciben su receta, que es con la que nosotros podemos trabajar”, señaló. Además, en el local se realizan pruebas de tolerancia con lentes nuevas para cada usuario, evaluando posibles alergias y enseñando la técnica de colocación y extracción.

Precios, obras sociales y renovación

En cuanto a la accesibilidad económica, el sector mantiene convenios vigentes con la mayoría de las prestadoras. “Recibimos muchas obras sociales e inclusive me he podido percatar de que han aumentado bastante las coberturas. En nuestro caso recibimos Pami, por ejemplo, y no hemos tenido problemas”, aseguró la propietaria de Neo Visión.

Respecto a los costos actuales para una graduación básica, un anteojo de promoción puede rondar entre los $35.000 y $40.000 . En el caso de los lentes de contacto, se comercializan mayoritariamente en cajas de seis unidades (para tres meses de uso) con un valor aproximado de $70.000 a $80.000 pesos.

Cáceres hizo hincapié en que la tendencia actual es la renovación mensual descartable para evitar infecciones: “Se ha apuntado mucho a eso, a la renovación permanente justamente por la salud ocular, que el ojo esté más estable y eso la única forma es con las lentes descartables”.

Sin límites de edad y nuevas soluciones

La contactología moderna derribó el mito de las restricciones por edad. Según la experta, no hay un número particular en el documento para comenzar el tratamiento, sino que depende de la necesidad y la capacidad de aprendizaje del paciente. “Lente de contacto pueden usar los bebés. Tengo pacientes de 4 añitos incluso. Se analiza también las posibilidades del paciente de si va a poder aprender o no”, detalló.

Hacia el futuro cercano, las expectativas están puestas en la llegada de nuevas tecnologías para casos más complejos. “Ahora las nuevas que vienen, creo que llegan para fin de año, son unas que vienen con astigmatismo, que son más completas”, adelantó Cáceres, celebrando que el rango de soluciones para usuarios multifocales se siga ampliando para mejorar la calidad de vida de los sanjuaninos.